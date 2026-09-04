Može li Komo i bolje od četvrtog mesta?
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 13:02
Tim iz Lombardije zadržao perjanice iz prošle sezone, dobro se pojačao. Fabregasova četa gostuje Đenovi na Marasiju (20.45). Domaćin bez boda i gola u prva dva kola Serije A
Komo je sada ono što je godinama bila Atalanta, srušio je prošle sezone poredak gde se velikani smenjuju na vrhu u raspodeli mesta za Ligu šampiona. Tim iz Lombardije sa Seskom Fabregasom na kormilu izborio istorijski plasman u elitno evropsko takmičenje, ostavio je iza sebe Atalantu, Lacio, Napoli…
Postavlja se pitanje – može li Komo u ovoj Seriji A i bolje od četvrte pozicije? Prošle nedelje je srušen Napoli na “Maradoni” sa 2:1 golovima Baturine i Duvikasa i najavljen nastavak procvata tima. Možda je rano za priče o tituli, ali nema sumnje da u turističkom raju pored Milana sjajno rade. Prebogatim vlasnicima, braći Harton, Majklu i Robertu, mogu da pozavide i američki multimilijarderi, vlasnici najbogatijih klubova na svetu.
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Ovog leta perjanice tima su ostale, pre svega glavna zvezda, Argentinac Niko Pas, dok su odbijene ponude za Hrvata Martina Baturine. Od novajlija najzvučnija imena su Trevor Čaloba iz Čelsija, Mojze Ken iz Fjorentine, dok je u smiraj prelaznog roka stigao golman Robert Sančez sa Stamford Bridža, a pridošlice su i Jan Kouto na desnom boku, Kaiki na levom…
Posle Napulja, još jedno vrelo gostovanje za ekipu iz Lombardije u Đenovi na stadionu Luiđi Feraris (20.45) u prvom meču trećeg kola Serije A. Domaćin je očajno startovao, bez boda, ali i gola posle 180 minuta. Poslednjeg dana prelaznog roka zanimljivo pojačanje je stiglo na Marasi u vidu Robinja Juniora, sina nekadašnjeg asa Milana. Došao je iz Santosa u poslednjim satima prelaznog roka. Očekuje se da Brazilac počne meč s klupe.
Na mukama je Danijele de Rosi, strateg Đenovljana. Bodovi su preko potrebni za izlazak iz krize. Igra protiv Lacija i Napolija nije bila toliko loša, čak 19 šuteva, ali su pucali ćorcima. Đenova od sezone 1957/1958 nije startovala u Seriji A sa tri poraza.
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Sigurno je u taboru Koma i u mislima debi u Ligi šampiona u četvrtak (21.00) i duel sa RB Lajpcigom. Grk Duvikas bi mogao da postane prvi igrač Serije A koji je postigao gol na šest vezanih gostovanja još od Nigerijca Viktora Osimena iz 2023. godine u dresu Napolitanaca.
Fabregas će s najjačim snagama na Đenovu. Ofanzivnom triju Pas-Baturina- Duvikas, pridružiće se Asane Dijao koji je bio odličan u Napulju. Mojze Ken, novajlija iz Fjorentine, čeka šansu s klupe. Komo je prošle sezone pobedio na Marasiju sa 2:0 golovima Duvikasa i Dijaoa. Otkad se tim iz Lombardije vratio u Seriju A nije poražen na četiri utakmice od narednog rivala (po dve pobede i remija).
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
20.45: (5,00) Đenova (3,50) Komo (1,75)
Subota
15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)
18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)
20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)
Nedelja
15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)
15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama