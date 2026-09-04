Može li Komo i bolje od četvrtog mesta?

Ovog leta perjanice tima su ostale, pre svega glavna zvezda, Argentinac Niko Pas , dok su odbijene ponude za Hrvata Martina Baturine . Od novajlija najzvučnija imena su Trevor Čaloba iz Čelsija, Mojze Ken iz Fjorentine, dok je u smiraj prelaznog roka stigao golman Robert Sančez sa Stamford Bridža, a pridošlice su i Jan Kouto na desnom boku, Kaiki na levom…

Posle Napulja, još jedno vrelo gostovanje za ekipu iz Lombardije u Đenovi na stadionu Luiđi Feraris (20.45) u prvom meču trećeg kola Serije A. Domaćin je očajno startovao, bez boda, ali i gola posle 180 minuta. Poslednjeg dana prelaznog roka zanimljivo pojačanje je stiglo na Marasi u vidu Robinja Juniora, sina nekadašnjeg asa Milana. Došao je iz Santosa u poslednjim satima prelaznog roka. Očekuje se da Brazilac počne meč s klupe.

Na mukama je Danijele de Rosi, strateg Đenovljana. Bodovi su preko potrebni za izlazak iz krize. Igra protiv Lacija i Napolija nije bila toliko loša, čak 19 šuteva, ali su pucali ćorcima. Đenova od sezone 1957/1958 nije startovala u Seriji A sa tri poraza.

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Sigurno je u taboru Koma i u mislima debi u Ligi šampiona u četvrtak (21.00) i duel sa RB Lajpcigom. Grk Duvikas bi mogao da postane prvi igrač Serije A koji je postigao gol na šest vezanih gostovanja još od Nigerijca Viktora Osimena iz 2023. godine u dresu Napolitanaca.

Fabregas će s najjačim snagama na Đenovu. Ofanzivnom triju Pas-Baturina- Duvikas, pridružiće se Asane Dijao koji je bio odličan u Napulju. Mojze Ken, novajlija iz Fjorentine, čeka šansu s klupe. Komo je prošle sezone pobedio na Marasiju sa 2:0 golovima Duvikasa i Dijaoa. Otkad se tim iz Lombardije vratio u Seriju A nije poražen na četiri utakmice od narednog rivala (po dve pobede i remija).

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

20.45: (5,00) Đenova (3,50) Komo (1,75)

Subota

15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)

18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)

20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)

Nedelja

15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)

15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)

18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)

20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama