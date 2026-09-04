PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Keln je melem za Štutgartove rane

Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 11:50
Pročitajte nekoliko predloga za 4. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Posle tri kola samo dve ekipe imaju maksimalan učinak. Ni Hanover, ni Karlsrue nisu među njima, no, nisu ni najgori. Domaći su na startu zabeležili poraze, ali su u prošlom kolu slavili u Darmštatu. Njihov rival osvojio je bod više, a nama se čini da je mudro da ih preskočite.
Konačan ishod
Dva remija, oba sa po 2:2 nikako se ne mogu nazvati dobrim startom za ekipu Liverpulovih ambicija. Crveni hitno moraju na pronađu pravi put jer im samo pet dana po gostovanju Ipsviču stiže Atletiko Madrid, koji će im biti najteži protivnik do sada. Tipujte na dvojku ili GG.
Konačan ishod
Naravno da nije prijatno kad izgubite sa 5:1, ali ukoliko vam je taj poraz naneo šampion Bajern ipak ne bi trebalo da bude sramote i suvišne nervoze. Upravo to se desilo Štutgartu na otvaranju prvenstva. Keln je solidan, ali ne izaziva jezu i kec je prvi, a 1&3+ drugi tip.
Konačan ishod
Komo se sprema za debitantski nastup u Ligi šampiona, a remi u Udinama i pobeda u Napulju predstavljaju dobru osnovu za izgradnju samopouzdanja, posebno ako ih isprati i trijumf u Đenovi. Domaći su izgubili obe utakmice (od Napolija i Lacija), zbog čega je dvojka najrealnija.
Konačan ishod
Galatasaraj je Bašakšehirov košmar - savladao ga je u prethodnih osam navrata, a većina tih pobeda desila se u vreme kada žuto-crveni Lavovi nisu bili jaki kao “crna zemlja”. Sva je prilika da će tradicija ostati neokrnjena, s tim da nije isključeno da dođe kombinacija 2&GG.
Konačan ishod
Sa teških gostovanja u Renu i Lilu Pari Sen Žermen se vratio sa po jednim bodom (2:2), iako je u oba navrata gubio rezultatom 2:0. Dakle, još nije u prepoznatljivoj formi, mada mu voljni momenat ne nedostaje. Monako je poveo trku, ali stiže do rampe. Keca iskombinujte sa GG.
Mozzart kombinazzije
Betis je vezao četiri utakmice bez poraza od Reala u Sevilji. To je za svaku pohvalu i daje mu nadu da bi mogao da nastavi seriju, međutim, Kraljevski klub je silovito startovao i nazire se dvojka. I ovo je susret na kojem očekujemo pogotke na obe strane, pa ih kombinujte.
Mozzart kombinazzije
Neuspeh protiv Fenerbahčea u plej-ofu za Ligu šampiona prilično je “ošamutio” Lion. Sreća u nesreći za njega je to što je Oser jedini klub koji je izgubio u oba odigrana kola i pritom se naprimao golova, pa Klinci imaju lepu priliku za ubedljivu pobedu i stajanje na noge.
Mozzart kombinazzije