Ibonova Zvezda se predstavlja javnosti

Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 12:00
Utakmica protiv Milaneza na Kritu prva je prilika da se vidi koliko se i kako "primio" sistem španskog trenera
Košarkaši Crvene zvezde u petak po podne na Kritu igraju prvi "otvoreni" meč u pripremama za novu sezonu, a protivnik timu Ibona Navara je ekipa milanskog Armanija. Biće to prva prilika da navijači i košarkaška javnost vide novi tim crveno-belih. Početak duela je u 17.30 a prenos je na Areni Premium 1.
Nakon što su sredinom avgusta započeli pripreme, a pre tri dana iza zatvorenih vrata Pionira ubedljivo savladali zemunsku Mladost (102:68), košarkaši koje sa klupe predvodi novi trener Ibon Navaro danas imaju prvu važniju proveru protiv starog i ne baš ugodnog rivala. Manekeni iz Milana biće prvi ozbiljniji test za novi sastav Zvezde, u kojem za razliku od prošle sezone ima sedam novih igrača. No, nisu samo igrači i trener novi, nov je i sistem igre.
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17.30: (2,70) Olimpija Milano (14,5) Crvena zvezda (1,55)
Već je gotovo opšte poznata stvar kakvu košarku voli i forsira španski stručnjak - brzi protok lopte i igra u tranziciji uz "komunizam" kada je reč o minutaži igrača. Primer i statistika iz Navarovih godina u Malagi ukazuje na to da će nekakav prosek koji će dobiti čak i nosioci u opsegu od 20 do 25 minuta, te je očekivano da se obrisi te ideje i politike novog stratega srpskog velikana vide već od danas.
Biće interesantno u ove dve utakmice na Kritu - druga će biti protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea, zavisno od rezultata - videti i koje će petorke uigravati Navaro i njegov stručni štab, čiji je vrlo bitan deo Alberto Miranda, koji je sa Ibonom sarađivao i u Unikahi.
Upravo je taj tandem sa klupe uticao da u prošloj sezoni na uzorku od 50 utakmica najviše igrana petorka (Peri, Kalinovski, Bareiro, Veb i Balcerovski) na terenu zajedno bude 40:01 minut, dok je pandan tome u Crvenoj zvezdi prošle sezone petorka u sastavu Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke i Odželej na uzorku od 63 utakmice zajedno na terenu provela 83:24 minuta! To je možda i najbolji pokzatelj kakva promena pristupa u vođenju ekipe čeka i Zvezdinu ekipu, ali i Zvezdinu publiku.
Iako je meč protiv Mladosti bio "skriven" od očiju javnosti i mnogo lakši nego oni kakve će Zvezda većinski igrati ove sezone, kako se moglo čuti i "iskopati" lopta je u napadu išla dobro i brzo, dobro je bilo i trčanje s obzirom da su još uvek "teške noge" a podatak da su novi bekovi Kris Džons i Nik Vajler Beb podelili po osam asistencija, a ceo tim u tom segmentu brojao do 32, ukazuje na to da se ideje novog trenera polako ali sigurno primaju.
Ipak, da li to zaista i jeste tako bolje će pokazati današnji duel sa ekipom Milana, koja u poslednje vreme baš i ne leži crveno-belima (skor 1-4 u poslednjih pet uatkmica u Evroligi). Istina, Navaro neće imati sve igrače na raspolaganju s obzirom da su zbog povreda u Beogradu ostali Nikola Đurišić i Stefan Miljenović, a na put nije mogao ni Čima Moneke koji je ostao bez pasoša. Takođe, ostaje da se vidi kakvu ulogu i koliku minutažu će imati povratnici iz reprezentacija - Ebuka Izundu, Dejvid Kramer, Dejan Davidovac i kapiten Ognjen Dobrić.
Kako bilo, čekanju i iščekivanju za Zvezdine navijače je došao kraj i vreme je da igre počnu, a uskoro će i sezona.