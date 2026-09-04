Ibonova Zvezda se predstavlja javnosti

17.30: (2,70) Olimpija Milano (14,5) Crvena zvezda (1,55)

Već je gotovo opšte poznata stvar kakvu košarku voli i forsira španski stručnjak - brzi protok lopte i igra u tranziciji uz "komunizam" kada je reč o minutaži igrača. Primer i statistika iz Navarovih godina u Malagi ukazuje na to da će nekakav prosek koji će dobiti čak i nosioci u opsegu od 20 do 25 minuta, te je očekivano da se obrisi te ideje i politike novog stratega srpskog velikana vide već od danas.

Biće interesantno u ove dve utakmice na Kritu - druga će biti protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea, zavisno od rezultata - videti i koje će petorke uigravati Navaro i njegov stručni štab, čiji je vrlo bitan deo Alberto Miranda, koji je sa Ibonom sarađivao i u Unikahi.

Upravo je taj tandem sa klupe uticao da u prošloj sezoni na uzorku od 50 utakmica najviše igrana petorka (Peri, Kalinovski, Bareiro, Veb i Balcerovski) na terenu zajedno bude 40:01 minut, dok je pandan tome u Crvenoj zvezdi prošle sezone petorka u sastavu Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke i Odželej na uzorku od 63 utakmice zajedno na terenu provela 83:24 minuta! To je možda i najbolji pokzatelj kakva promena pristupa u vođenju ekipe čeka i Zvezdinu ekipu, ali i Zvezdinu publiku.

Iako je meč protiv Mladosti bio "skriven" od očiju javnosti i mnogo lakši nego oni kakve će Zvezda većinski igrati ove sezone, kako se moglo čuti i "iskopati" lopta je u napadu išla dobro i brzo, dobro je bilo i trčanje s obzirom da su još uvek "teške noge" a podatak da su novi bekovi Kris Džons i Nik Vajler Beb podelili po osam asistencija, a ceo tim u tom segmentu brojao do 32, ukazuje na to da se ideje novog trenera polako ali sigurno primaju.