Izvinjenje: Dejan Branković je i dalje trener Voždovca

Bio je 21. avgust i Voždovac je u četvrtom kolu Mozzart Bet Prve lige osvojio bod na gostovanju kod Bora. Prvi posle tri poraza na startu sezone. Mediji su požurili i objavili – Dejan Branković je smenjen sa mesta šefa struke.

Požurili smo i mi u redakciji Mozzart Sporta. Nije doduše ni bila naša vest, ali jesmo preneli informaciju drugog sajta, ne proverivši njenu tačnost u samom klubu. U brzini smo zaobišli naše staro pravilo i, kao retko kada, pogrešili smo.