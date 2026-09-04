Novinar D. Stanković

Izvinjenje: Dejan Branković je i dalje trener Voždovca

Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 12:28

Našom greškom objavljeno je da je smenjen posle utakmice sa Borom

Bio je 21. avgust i Voždovac je u četvrtom kolu Mozzart Bet Prve lige osvojio bod na gostovanju kod Bora. Prvi posle tri poraza na startu sezone. Mediji su požurili i objavili – Dejan Branković je smenjen sa mesta šefa struke.

Požurili smo i mi u redakciji Mozzart Sporta. Nije doduše ni bila naša vest, ali jesmo preneli informaciju drugog sajta, ne proverivši njenu tačnost u samom klubu. U brzini smo zaobišli naše staro pravilo i, kao retko kada, pogrešili smo.

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Dejan Branković nije smenjen, nastavio je da radi posao i posle tog remija sa Borom nanizao dve pobede, protiv Metalca i Teleoptika.

No, to ne ispravlja našu grešku. Ali iako je tačna ona stara da „ko radi taj i greši“, ljudski je onda i da priznaš kad pogrešiš.

I zbog toga se izvinjavamo i Dejanu Brankoviću i fudbalskom klubu Voždovac.

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