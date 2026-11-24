Crvena zvezda je u Beogradskoj areni ubedljivo poražena od Virtusa rezultatom 108:84 u meču 14. kola Evrolige, a trener gostiju Aleks Mumbru prvi je analizirao taj meč pred medijima. Istakao je da je atmosfera bila sjajna, kao i da je odbrana njegove ekipe bila od ključnog značaja.

Konferencija trenera gostiju nije predugo trajala, jer je medije u Beogradskoj areni više zanimala analiza Ibona Navara.

„Mislim da je ovo bila teška utakmica za nas, još na početku sam rekao da nam je za igru ovde potrebna energija. Atmosfera ovde je neverovatna, oni mnogo guraju tim i znali smo da moramo da budemo fokusirani 40 minuta. Na početku utakmice mislim da smo dobrom odbranom mogli donekle da kontrolišemo njihov napad i tranziciju. U drugoj četvrtini bilo je manje-više isto, mogli smo da kontrolišemo zahvaljujući odbrani. U trećoj četvrtini smo pričali o tome, jer su oni veoma dobar tim. Imaju dobre igrače, veoma dobrog trenera i znali smo da žele da se vrate. Mi smo počeli veoma tvrdo u prva tri-četiri minuta, čak smo primili dve trojke, ali smo bili u dobroj odbrani i na kraju, kada smo prelomili utakmicu, kontrolisali smo je do kraja“, rekao je Aleks Mumbru u prvom delu svog obraćanja u pres sali Beogradske arene.