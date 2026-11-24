Mumbru posle pobede u Beogradu: Rekao sam da nam je potrebna posebna energija za ovu atmosferu
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 21:30
Trener kluba iz Bolonje očekivano je bio veoma zadovoljan posle pobede Beogradu i sjajnog izadnja njegovog tima
Crvena zvezda je u Beogradskoj areni ubedljivo poražena od Virtusa rezultatom 108:84 u meču 14. kola Evrolige, a trener gostiju Aleks Mumbru prvi je analizirao taj meč pred medijima. Istakao je da je atmosfera bila sjajna, kao i da je odbrana njegove ekipe bila od ključnog značaja.
Konferencija trenera gostiju nije predugo trajala, jer je medije u Beogradskoj areni više zanimala analiza Ibona Navara.
„Mislim da je ovo bila teška utakmica za nas, još na početku sam rekao da nam je za igru ovde potrebna energija. Atmosfera ovde je neverovatna, oni mnogo guraju tim i znali smo da moramo da budemo fokusirani 40 minuta. Na početku utakmice mislim da smo dobrom odbranom mogli donekle da kontrolišemo njihov napad i tranziciju. U drugoj četvrtini bilo je manje-više isto, mogli smo da kontrolišemo zahvaljujući odbrani. U trećoj četvrtini smo pričali o tome, jer su oni veoma dobar tim. Imaju dobre igrače, veoma dobrog trenera i znali smo da žele da se vrate. Mi smo počeli veoma tvrdo u prva tri-četiri minuta, čak smo primili dve trojke, ali smo bili u dobroj odbrani i na kraju, kada smo prelomili utakmicu, kontrolisali smo je do kraja“, rekao je Aleks Mumbru u prvom delu svog obraćanja u pres sali Beogradske arene.
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Na pitanje šta sprečava njegov tim da igra uvek kao večeras, kao protiv Panantinakosa i Olimpijakosa koje su i pobedili, španski stručnjak je odgovorio:
„Gledajte, mi smo veoma mlad tim, radimo za budućnost, idemo korak po korak. Istina je da smo imali neke dobre utakmice i neke koje smo izgubili u poslednjim minutima, jer pravimo mnogo grešaka i moramo da učimo na tome. Želimo da dobri momenti traju duže tokom utakmica. Danas čak mislim da smo igrali 22 minuta na visokom nivou, ranije je to bilo malo manje, ali moramo da kontrolišemo i nastavimo da radimo“, zaključio je Mumbru.