Dugo se neko nije ovako igrao sa Zvezdom u Areni: Virtus oduvao crveno-bele i dao im 108 poena
Vreme čitanja: 5min | uto. 24.11.26. | 21:00
Ibon Navaro pročitan, nije mu pomogao ni motivisani Moneke
Ako postoji savršen primer kako ne treba Crvena zvezda da izgleda, onda je to večerašnja utakmica sa Virtusom. I Ibon Navaro do kraja sezone treba da pušta igračima ovaj meč i govori im: "E, ovako nećemo da igramo".
Maltene po tradiciji posle velikog uspeha kao što je bila pobeda nad Barselonom usred Blaugrane, usledio je hladan tuš za navijače Zvezde koji su im priredili više njihovi igrači nego Virtus, iako zaista treba reći da je italijanski predstavnik odigrao odlično utakmicu, koju je pre svih Aleks Mumbru idealno spremio i njegov tim je prelako pobedio u Beogradskoj areni po prvi put u modernoj istoriji, odnosno otkad se velikan sa Apeninskog poluostrva vratio u Evroligu - 108:84.
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Dugo se neko nije ovako lepo proveo u Beogradu protiv Zvezde. Zapravo, poslednja je to uradila Valensija, koja je 6. januara ove godine ubacila 106 poena crveno-belima i ubedljivo slavila. Umalo Zvezda nije oborila i negativan rekord na domaćem terenu. CSKA je 2017. slavio sa 26 razlike, Virtus sada sa 24, ali treba reći da niko nikada nije postigao ovoliko poena kao gost protiv Zvezde. No, da se vratimo na ovaj meč. Crvena zvezda je loše šutirala za tri poena, dok je Virtus baš sa distance, ali i više dobrom tranzicijom došao do trijumfa i potvrdio tezu da u Evroligi, pa generalno u košarci i sportu, nema unapred upisanih pobeda.
Nekada je od talenta i kvaliteta važnija želja. I to se videlo na ovoj utakmici u jednom specifičnom podatku. Virtus je imao 19 poena iz drugih šansi, a Zvezda samo sedam. Bez daljeg zalaženja u timsku statistiku, koja je u potpunosti na strani Virtusa, jasno je kao dan da su crveno-beli odigrali najgoru utakmicu dosad u sezoni.
Virtus je imao nekoliko raspoloženih igrača. Kesler Edvards i Derik Alston Džunior su dali po 15 poena, po 13 su ubacili Aliju Dijara, Vendel Mur i Markus Kar, 11 je dao Trent Frejzer, a 10 Mamu Dijuf.
U timu Zvezde istakao se Čima Moneke sa 20 poena, 17 je dao Džered Batler, a 12 Džordan Nvora.
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Virtus je mnogo bolje otvorio utakmicu u Beogradskoj areni, u kojoj je umeo ozbiljno da se raspadne. Od prvog momenta se videlo da je Aleks Mumbru sa stručnim štabom savršeno pripremio utakmicu. Italijanski predstavnik je munjevito došao do vođstva od 12:4 pre svega zahvaljujući izvanrednoj tranziciji. Zvezda se mnogo sporo vraćala u odbranu i to ju je skupo koštalo.
U napadu se mučila, a da budemo potpuno iskreni, bila je skroz pročitana od strane protivnika. Na sve je spreman bio Virtus i to je dosta poremetilo igrače Zvezde koji su imali loš govor tela. Čima Moneke je jedini izgledao agresivno i motivisano, što je i logično jer nije bio u sastavu prošle nedelje za duplo kolo, pa je na tu motivaciju održao crveno-bele u igri i smanjio prednost rivala.
Upečtaljivo je bilo i što su Kristijan Koloko i Džonatan Motli loše ušli u utakmicu, pa je Ibon Navaro morao da pokuša sa "smol bol" petorkom na startu druge deonice. Trojkom Dejana Davidovca koji je večeras upisao 200. nastup za Zvezdu u elitnom takmičenju domaćin je prišao na posed zaostatka, međutim usledila je serija Virtusa od 7:0 kojoj je gostujući tim došao do dvocifrenog vođstva.
Još jednom je energija Monekea bila plodonosna, Nigerijac je do poluvremena došao do 15 poena, ubacio je i trojku koja je podigla temperaturu u dvorani, u velikoj meri iz razloga što je Zvezda šutirala baš loše sa distance - 2/10. Virtus je pogotkom Heketa u poslednjoj sekundi došao do +9 i sa tom razlikom je otišao na veliki odmor.
Treća četvrtina je počela obećavajuće sa dva zakucavanja Koloka i trojkom Nika Vajlera Beba. Nažalost, to je bilo to od Zvezde. Derik Alston Džunior je dao dve brze trojke, onda je Trent Frejzer ubacio još jednu, da bi potom opet Alston pogodio sa distance i to uz faul za +22 u koristi gostiju. Posebno je bolelo to što su igrači Zvezde kasnili na svaki taj šut i to je bila samo potvrda da energija nije na nivou.
Poslednja četvrtina je bila formalnost. Beogradski velikan je bio ispražnjen, ništa mu nije polazilo za rukom, a kada je Koloko bacio erbol na sedam minuta do kraja, sve je bilo jasno.
Virtus je razbio Zvezdu i to mora da se kaže. U skoku, šutu... zapravo u svemu. Daleko od toga da crveno-beli ne smeju da imaju loš dan, ali je ovo bio najgori mogući momenat za taj dan. Posle četiri gostovanja i dve velike pobede nad Olimpijakosom i Barselonom, meč sa Virtusom kod kuće je trebalo da bude razlog za dobro raspoloženje pred još četiri vezana gostovanja.
Evroliga, 14. kolo
Crvena zvezda – Virtus 84:108
/17:23, 24:27, 20:28, 23:30/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Mehdi Difala, Marćin Kovalski, Eduard Udjanski
Crvena zvezda: Motli 2, Džons 6 (6as), Vajler Beb 3, Batler 17, Davidovac 3, Karter 2, Dobrić 4, Nvora 12 (7sk), Koloko 8, Odželej 5, Kremer 2, Moneke 20
Virtus: Belo 5, Frejžer 11, Kar 13, Kokila 3, Mur 13, Edvards 15, Baldaso 2, Alston 15, Heket 4, Dijara 13 (9sk), Dijuf 10, Abas 4
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv
Valensija - Panatinaikos
Asvel - Olimpija Milano
Barselona - Fenerbahče
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama