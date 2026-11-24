Dugo se neko nije ovako lepo proveo u Beogradu protiv Zvezde. Zapravo, poslednja je to uradila Valensija, koja je 6. januara ove godine ubacila 106 poena crveno-belima i ubedljivo slavila. Umalo Zvezda nije oborila i negativan rekord na domaćem terenu. CSKA je 2017. slavio sa 26 razlike, Virtus sada sa 24, ali treba reći da niko nikada nije postigao ovoliko poena kao gost protiv Zvezde. No, da se vratimo na ovaj meč. Crvena zvezda je loše šutirala za tri poena, dok je Virtus baš sa distance, ali i više dobrom tranzicijom došao do trijumfa i potvrdio tezu da u Evroligi, pa generalno u košarci i sportu, nema unapred upisanih pobeda.

Nekada je od talenta i kvaliteta važnija želja. I to se videlo na ovoj utakmici u jednom specifičnom podatku. Virtus je imao 19 poena iz drugih šansi, a Zvezda samo sedam. Bez daljeg zalaženja u timsku statistiku, koja je u potpunosti na strani Virtusa, jasno je kao dan da su crveno-beli odigrali najgoru utakmicu dosad u sezoni.

Virtus je imao nekoliko raspoloženih igrača. Kesler Edvards i Derik Alston Džunior su dali po 15 poena, po 13 su ubacili Aliju Dijara, Vendel Mur i Markus Kar, 11 je dao Trent Frejzer, a 10 Mamu Dijuf.

U timu Zvezde istakao se Čima Moneke sa 20 poena, 17 je dao Džered Batler, a 12 Džordan Nvora.

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Virtus je mnogo bolje otvorio utakmicu u Beogradskoj areni, u kojoj je umeo ozbiljno da se raspadne. Od prvog momenta se videlo da je Aleks Mumbru sa stručnim štabom savršeno pripremio utakmicu. Italijanski predstavnik je munjevito došao do vođstva od 12:4 pre svega zahvaljujući izvanrednoj tranziciji. Zvezda se mnogo sporo vraćala u odbranu i to ju je skupo koštalo.

U napadu se mučila, a da budemo potpuno iskreni, bila je skroz pročitana od strane protivnika. Na sve je spreman bio Virtus i to je dosta poremetilo igrače Zvezde koji su imali loš govor tela. Čima Moneke je jedini izgledao agresivno i motivisano, što je i logično jer nije bio u sastavu prošle nedelje za duplo kolo, pa je na tu motivaciju održao crveno-bele u igri i smanjio prednost rivala.

Upečtaljivo je bilo i što su Kristijan Koloko i Džonatan Motli loše ušli u utakmicu, pa je Ibon Navaro morao da pokuša sa "smol bol" petorkom na startu druge deonice. Trojkom Dejana Davidovca koji je večeras upisao 200. nastup za Zvezdu u elitnom takmičenju domaćin je prišao na posed zaostatka, međutim usledila je serija Virtusa od 7:0 kojoj je gostujući tim došao do dvocifrenog vođstva.