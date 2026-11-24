KRAJ: Crvena zvezda – Virtus 84:108
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uto. 24.11.26. | 20:57
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Evroliga, 14. kolo
Crvena zvezda – Virtus 84:108
/17:23, 24:27, 20:28, 23:30/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Mehdi Difala, Marćin Kovalski, Eduard Udjanski
Crvena zvezda: Motli 2, Džons 6 (6as), Vajler Beb 3, Batler 17, Davidovac 3, Karter 2, Dobrić 4, Nvora 12 (7sk), Koloko 8, Odželej 5, Kremer 2, Moneke 20
Virtus: Belo 5, Frejžer 11, Kar 13, Kokila 3, Mur 13, Edvards 15, Baldaso 2, Alston 15, Heket 4, Dijara 13 (9sk), Dijuf 10, Abas 4
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