Posle meča Španac je govorio na konferenciji za medije o stvarima koje su manjkale...

"Mislim da je jasno da od prvog momenta nismo bili sveži. Falila nam je agresivnost, falila nam je energija. Nismo dobro odradili posledjih 48 sati. Bila nam je potrebna energija zbog Virtusa, a odigrali smo meč sa nikad manjom energijom, bez tempa, bez skoka, bez dobrog protoka lopte, koji inače pomera odbranu. Nismo radili zajedno, bili su momenti kada smo pokušavali da ih stignemo, ali onda smo pravili dve ili tri greške zaredom. Moram da se izvinim navijačima, ali nje baš sve do nas. Raspored nije lak ni za koga naravno, ali je nas baš stigao umor".

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Šta je bio ključ poraza?

"Znali smo da će Virtus igrati ovako. Igrao je odlično, i ovako igra stalno, ali je večeras bio posebno sjajan. Moja odgovornost je što nismo dobro pripremili meč u poslednjih 48 sati".

Deluje da su svi igrači odigrali ispod nivoa...

"To je isto razlog poraza. Nisu dva ili tri igrača bila loša, nego svi. Nismo radili ono što treba. Ovo se dešava kada igrate bez energije".