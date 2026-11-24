Navaro: Moja je odgovornost za lošu pripremu meča, izvinjavam se navijačima
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 21:38
"Nisu dva ili tri igrača bila loša, nego svi. Nismo radili ono što treba. Ovo se dešava kada igrate bez energije", rekao je Španac
Loše, baš loše je odigrala Crvena zvezda protiv Virtusa. Isprašena je sa 24 razlike na svom terenu, nikada nije primila toliko poena kao domaćin i zaista je odigrala ispod svakog nivoa.
Virtus je spreman došao u Beograd i po prvi put slavio protiv Zvezde u prestonici Srbije. Ibon Navaro nije znao kako da probudi igrače i prosto ovakav scenario je bio neizbežan.
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Posle meča Španac je govorio na konferenciji za medije o stvarima koje su manjkale...
"Mislim da je jasno da od prvog momenta nismo bili sveži. Falila nam je agresivnost, falila nam je energija. Nismo dobro odradili posledjih 48 sati. Bila nam je potrebna energija zbog Virtusa, a odigrali smo meč sa nikad manjom energijom, bez tempa, bez skoka, bez dobrog protoka lopte, koji inače pomera odbranu. Nismo radili zajedno, bili su momenti kada smo pokušavali da ih stignemo, ali onda smo pravili dve ili tri greške zaredom. Moram da se izvinim navijačima, ali nje baš sve do nas. Raspored nije lak ni za koga naravno, ali je nas baš stigao umor".
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Šta je bio ključ poraza?
"Znali smo da će Virtus igrati ovako. Igrao je odlično, i ovako igra stalno, ali je večeras bio posebno sjajan. Moja odgovornost je što nismo dobro pripremili meč u poslednjih 48 sati".
Deluje da su svi igrači odigrali ispod nivoa...
"To je isto razlog poraza. Nisu dva ili tri igrača bila loša, nego svi. Nismo radili ono što treba. Ovo se dešava kada igrate bez energije".
Šta ste rekli ekipi na poluvremenu?
"Rekao sam im da moraju da nađu mentalnu energiju. Virtus je teškim pogocima i to onemogućio. Probali smo svašta, i sa Tajsonom na plejmejkeru, ali ništa nije pomoglo".
Kako oporaviti ekipu?
"Igrači znaju da ovo nismo mi. Moraju da iskoriste naredna dva dana da se odmore i oporave i da se vratimo jači na prvi sledeći trening i krećemo da spremamo meč sa Fenerbahčeom u Istanbulu".
Šta biste promenili u tih poslednjih 48 sati?
"Možda da ne treniramo. Imali smo juče trening, možda nije trebalo. Kada dođete do ovog momenta posle nekoliko teških nedelja, pet minuta sve odluči".
Ponovio je da je sve bilo do energije.
"Pričali smo o tome. Ovo je igra serija. Način na koji igra Virtus čini to da protivnik, večeras mi, ne može da se vrati u meč. Svaki put kad bismo nešto dobro uradili, Virtus bi skočio u napadu, ili dao neki težak šut. Takve stvari se dešavaju", zaključio je Ibon Navaro.