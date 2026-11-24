Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz na svom parketu od Virtusa iz Bolonje rezultatom 84:108, čime su ispisali negativnu stranicu klupske istorije. Sa 108 primljenih poena, crveno-beli su odigrali najlošiju defanzivnu utakmicu na domaćem terenu u svojoj evroligaškoj eri, jer nikada ranije nijedan gostujući tim nije uspeo da im ubaci toliki broj poena u srpskoj prestonici.

Ovaj meč ostaće upamćen i po tome što je klub sa Malog Kalemegdana tek drugi put u istoriji nastupa u elitnom takmičenju primio trocifren broj poena pred svojom publikom. Posebno upečatljiv podatak da su se oba takva debakla dogodila u istoj kalendarskoj godini — pre italijanskog sastava, jedina ekipa koja je u Beogradu uspela da prebaci granicu od sto poena bila je Valensija, koja je u januaru 2026. godine slavila rezultatom 89:106.