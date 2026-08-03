Najveće zvezde otišle, ali Valensija obara klupski rekord: Prodato 12.000 sezonskih ulaznica
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 15:01
Saopštili su Slepi miševi na zvaničnim nalozima
Valensija je prošle sezone pokupila simpatije svih pravih ljubitelja košarke. Slepi miševi su na iznenađenje gotovo čitave košarkaške Evrope stigli do Fajnal fora Evrolige, dok su u Španiji osvojili šampionsku titulu.
Bilo je jasno da će se zlatna generacija raspasti, počevši od Žana Montera, pa sve do Brekstona Kija i Branku Badija, dok je najveći udarac odlazak trenera Pedra Martineza u Real. Međutim, nisu sve ove promene negativno uticale na entuzijazam navijača Valensije, koji su najbolji mogući način još jednom pokazali vernost klubu.
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Naime, prvak Španije je u predsezoni prodao gotovo 12.000 sezonskih ulaznica (preciznije 11.900), te je tako oboren klupski rekord u ovom segmentu. Prethodni broj koji je stajao na vrhu ove liste bio je prošlogodišnjih 11.000, ali je sada granica još jednom pomerena.
Naravno, gledati mečeve iz Roiđ arene predstavlja spektakl samo po sebi, ali bi verovatno navijači mnogih drugih timova već unapred digli ruke od sezone u koju se ulazi sa debelo promenjenom ekipom. Međutim, nije ovo pokolebalo pristalice Slepih miševa, već kao da im je dalo neku novu veru i snagu da i naredne takmičarske godine budu uz svoje momke.
Nije Valensija sedela skrštenih ruku. Pedra Martineza zamenio je njegov pomoćnik Ćavi Alberta, dok su u klub stigli Mario Sen Superi, Muhamadu Geje, Dilan Osetkovski, Gonzalo Korbalan i Ti Džej Šorts, a spominje se da bi opremu šampiona Španije mogao da zaduži i doskorašnji igrač Filadelfije Trendon Votford.