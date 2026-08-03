Najveće zvezde otišle, ali Valensija obara klupski rekord: Prodato 12.000 sezonskih ulaznica

Valensija je prošle sezone pokupila simpatije svih pravih ljubitelja košarke. Slepi miševi su na iznenađenje gotovo čitave košarkaške Evrope stigli do Fajnal fora Evrolige, dok su u Španiji osvojili šampionsku titulu.

Bilo je jasno da će se zlatna generacija raspasti, počevši od Žana Montera, pa sve do Brekstona Kija i Branku Badija, dok je najveći udarac odlazak trenera Pedra Martineza u Real. Međutim, nisu sve ove promene negativno uticale na entuzijazam navijača Valensije, koji su najbolji mogući način još jednom pokazali vernost klubu.