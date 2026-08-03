BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SELTIK - DANDI (tip 1, kvota 1,22) - početak 20.30

Šampion Škotske novi sezonu otvara utakmicom pred svojim navijačima protiv Dandija, kog je prošle sezone pobedio dva puta u prvenstvu, sa 1:0 i 2:1, dok je u kupu slavio na produžetke. Sve osim pobede izabranika Martina O'Nila bilo bi iznenađenje.

KORK SITI - ATLON TAUN (tip 1, kvota 1,40) - početak 18.00

Utakmica 26. kola Divizije 1 u Republici Irskoj. Kork Siti je apsolutni lider prvenstva sa 57 bodova, ima 17 više od najbližeg pratioca, Breja. Atlon Taun je tek osmi sa 28 bodova. Od početka godine, igrali su dva puta, Kork Siti je slavio oba puta, sa 4:1 i 3:0.

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JURGORDEN - VESTERAS (tip 1, kvota 1,45) - početak 19.00

Utakmica 15. kola u Alsvenskan. Jurgorden je ušao u dobru seriju rezultata, u poslednja četiri prvenstvena kola ima tri pobede i remi i četvrti je na tabeli. Vesteras je šesti i ima isti učinak kao i domaćin u poslednje četiri runde.

VOJVODINA - MAČVA (tip 1, kvota 1,15) - početak 19.00

Vojvodina ima novog trenera u novoj sezoni, te pobedu i poraz u prva dva kola Mozzartbet Superlige. Novosađani su pred svojim navijačima favoriti za pobedu nad Šapčanima koji su zabeležili dva poraza na startu uz gol razliku 1:8, pa su poslednji na tabeli.

HALMŠTAD - SIRIJUS (tip 2, kvota 1,35) - početak 19.00

Izvanredna serija Sirijusa, lidera u Alsvenskan, traje i dalje. U ovom prvenstvu su i dalje jedini neporaženi tim sa 12 pobeda i dva remija i imaju velike šanse da osvoje nova tri boda i protiv Halmštada koji je poslednji na tabeli sa samo jednom pobedom u 14 ligaških utakmica.

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