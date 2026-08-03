Mačva kao Savićev poligon

Nije prošlo ni nedelju dana otkako je Marko Savić uhvatio volan Stare dame, a već je dobrano pohabao vozilo na reli krivinama u Amsterdamu. Međutim, niko to neće – ili barem ne bi trebalo – da zameri beogradskom strategu, koji, kako je i sam istakao, nije odradio nijedan čitav trening sa Novosađanima, a večeras ga protiv Mačve (19.00, Arena Premium 1) već očekuje druga utakmica kao šefa struke Vojvodine.

I biće duel sa Šapčanima upravo to, bez želje za potcenjivanjem, ali jedan ozbiljniji trening za Lale, koje imaju znatno kvalitetniji sastav od povratnika u elitu, koji dolazi na Karađorđe istrošen iz mečeva sa Zvezdom i Partizanom u prethodna dva kola. Ne ulazi ni Voša previše raspoložena u ovaj duel, zbog načina na koji je završila svoje učešće u Evropi – ubedljivim porazom od Ajaksa (8:2 ukupni rezultat dvomeča), ali dozu svežine i ono što bi trebalo da bude novi početak donose promena na klupi i novi stručni štab na čelu sa Savićem. Zato, ako je na Johan Krojf Areni sa dizelašem uleteo u reli krivinu, onda bi ovaj meč sa Mačvom mogao da bude poput poligona za perspektivnog stratega. Da protiv znatno slabijeg protivnika oseti kako ekipa diše, ko se zasitio, a ko je gladan. Implementira neke svoje ideje, pa i da se opeče, jer će Vojvodina, za razliku od meča u Holandiji, večeras u Novom Sadu sigurno imati pravo i na grešku.