Mačva kao Savićev poligon

Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 15:17
Ako je duel u Amsterdamu došao u pogrešnom trenutku, meč sa Šapčanima dolazi u idealnom za novog šefa struke Novosađana
Nije prošlo ni nedelju dana otkako je Marko Savić uhvatio volan Stare dame, a već je dobrano pohabao vozilo na reli krivinama u Amsterdamu. Međutim, niko to neće – ili barem ne bi trebalo – da zameri beogradskom strategu, koji, kako je i sam istakao, nije odradio nijedan čitav trening sa Novosađanima, a večeras ga protiv Mačve (19.00, Arena Premium 1) već očekuje druga utakmica kao šefa struke Vojvodine.
I biće duel sa Šapčanima upravo to, bez želje za potcenjivanjem, ali jedan ozbiljniji trening za Lale, koje imaju znatno kvalitetniji sastav od povratnika u elitu, koji dolazi na Karađorđe istrošen iz mečeva sa Zvezdom i Partizanom u prethodna dva kola. Ne ulazi ni Voša previše raspoložena u ovaj duel, zbog načina na koji je završila svoje učešće u Evropi – ubedljivim porazom od Ajaksa (8:2 ukupni rezultat dvomeča), ali dozu svežine i ono što bi trebalo da bude novi početak donose promena na klupi i novi stručni štab na čelu sa Savićem. Zato, ako je na Johan Krojf Areni sa dizelašem uleteo u reli krivinu, onda bi ovaj meč sa Mačvom mogao da bude poput poligona za perspektivnog stratega. Da protiv znatno slabijeg protivnika oseti kako ekipa diše, ko se zasitio, a ko je gladan. Implementira neke svoje ideje, pa i da se opeče, jer će Vojvodina, za razliku od meča u Holandiji, večeras u Novom Sadu sigurno imati pravo i na grešku.
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Setimo se, nisu Lale blistale ni na otvaranju Mozzart Bet Superlige protiv OFK Beograda u prvih 45 minuta, ali su onda posle pauze „ispreskakale“ Romantičare za svega pola sata (4:0). Ekipa Jovana Damnjanovića projektovana je za gornji deo tabele, dok od kolektiva Nemanje Glušice svi očekuju grčevitu borbu za opstanak.
Lale svakako imaju dovoljno oružja u svom napadačkom arsenalu da dodatno zagorčaju dobrodošlicu Šapčanima, usput i povećaju gol-razliku i podignu samopouzdanje posle ispadanja sa međunarodne scene. Motiva neće manjkati – kod igrača, jer žele da se amnestiraju pred domaćom publikom, a pogotovo ne kod Savića, koji na svom debiju pred Novosađanima želi da se predstavi u najboljem mogućem svetlu.
I ako je Ajaks bio surova dobrodošlica za 42-godišnjeg stručnjaka, Mačva je idealna prilika da novi Vošin šef struke sedne za volan, isproba brzine, malo provoza po lokalnom poligonu i navikne se na ekipu, ali i mesto glavnog vozača pre izlaska na auto-put.
MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO
Subota
Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)
/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/
Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)
/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/
Nedelja
Partizan - IMT 0:1 (0:0)
/Žagar 52/
Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)
/Abas 90+5/
Ponedeljak
19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)
21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)
Odloženo
Radnik - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama