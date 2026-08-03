Srbija uz Evropu – protiv Infantina: FSS povukao podršku predsedniku Fife

Pre srpskog, podršku Infantinu su uskratili i Finci, Velšani, najavljeno je da će to uraditi i Englezi… U stvari, očekuje se da barem 50 od 55 članice Uefe – izuzeci su Nemci, Rumuni, Norvežani, Danci i Šveđani – krene u rat sa Infantinom, koji je prethodno bio veliki favorit da marta sledeće godine dobije novi mandate na čelu Fife.

Evropa mu je sada okrenula leđa. I Srbija u njoj. Kao, ako se ne varamo, treća zemlja koja je zvanično istupila protiv Infantina.

“Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza. Verujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne sme biti doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima. Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprineti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija”.

Podsetimo, pre Mundijala Infantino je zvanično imao podršku čak 200 od ukupno 211 nacionalnih saveza u Fifi. Kad je postalo jasno da Evropljani žele da ga oteraju, ovog vikenda dobio je zvaničnu podršku nekih manjih azijskih saveza. Krenulo je sa Katarom, posle su se pridružili Šri Lanka i Kuvajt. Ali je Uefu izgubio.

E sad, to što su u Evropi najjači savezi ne mora ništa da znači, jer glas Šri Lanke vredi koliko i jedne Engleske. Pa će za obaranje Infantina Evropa morati da pridobije i saveznike van Starog kontinenta. Pre svega iz Azije – oni ne glasaju nikad svi kao jedan – ali i Konkakaf zone Severne i Srednje Amerike i Kariba.