Srbija uz Evropu – protiv Infantina: FSS povukao podršku predsedniku Fife
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 13:59
Očekuje se da će to uraditi i bar 50 od 55 članica Uefe
Talas velikog nezadovoljstva je krenuo kada je Đani Infantino na mig Donalda Trampa obrisao crveni karton Falorinu Balogunu i tako ugrozio interese Belgije, da bi sve eskaliralo kada je obelodanjeno da planira da privatnicima – opet u bliskoj vezi s američkim predsednikom – proda deo akcija Svetskog prvenstva. I Evropa je digla glas, a sada rešila da učini nešto konkretno.
Uz Evropu je i Fudbalski savez Srbije, koji je produžio niz nacionalnih federacija koje su povukle podršku predsedniku Fife.
“Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika FIFA. Podsećamo da smo gospodinu Infantinu pružili podršku 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez”, saopštio je FSS.
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Pre srpskog, podršku Infantinu su uskratili i Finci, Velšani, najavljeno je da će to uraditi i Englezi… U stvari, očekuje se da barem 50 od 55 članice Uefe – izuzeci su Nemci, Rumuni, Norvežani, Danci i Šveđani – krene u rat sa Infantinom, koji je prethodno bio veliki favorit da marta sledeće godine dobije novi mandate na čelu Fife.
Evropa mu je sada okrenula leđa. I Srbija u njoj. Kao, ako se ne varamo, treća zemlja koja je zvanično istupila protiv Infantina.
“Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza. Verujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne sme biti doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima. Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprineti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija”.
Podsetimo, pre Mundijala Infantino je zvanično imao podršku čak 200 od ukupno 211 nacionalnih saveza u Fifi. Kad je postalo jasno da Evropljani žele da ga oteraju, ovog vikenda dobio je zvaničnu podršku nekih manjih azijskih saveza. Krenulo je sa Katarom, posle su se pridružili Šri Lanka i Kuvajt. Ali je Uefu izgubio.
E sad, to što su u Evropi najjači savezi ne mora ništa da znači, jer glas Šri Lanke vredi koliko i jedne Engleske. Pa će za obaranje Infantina Evropa morati da pridobije i saveznike van Starog kontinenta. Pre svega iz Azije – oni ne glasaju nikad svi kao jedan – ali i Konkakaf zone Severne i Srednje Amerike i Kariba.