Valensija pikirala krilo Filadelfije
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 14:32
Trendon Votford blizu potpisa sa španskim klubom
Potpuna rekonstrukcija zahvatila je Valensiju u odnosu na prošlu sezonu. Tim koji je igrao na Fajnal foru Evrolige i osvojio titulu šampiona Španije ostao je bez okosnice tima, pa je tokom leta usledio veliki remont ekipe.
U klubu su već krenuli u popunjavanje praznina, a naredno pojačanje mogao bi da bude Trendon Votford. Nakon što Filadelfija nije aktivirala timsku opciju u njegovom ugovoru, čini se da je za sada završio NBA epizodu, a Basket Njuz prenosi da se nalazi u završnim pregovorima sa španskim klubom.
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Američki krilni košarkaš proveo je pet sezona u NBA ligi, a prethodne je u dresu Filadelfije prosečno beležio 6,5 poena, 3,3 skoka i 2,5 asistencija. U novembru prošle godine upisao je i tripl-dabl protiv Toronta sa 20 poena, 17 skokova i 10 asistencija.
Valensija je ovog leta već dovela Ti-Džej Šortsa, Marija Sen Superija, Dilana Osetkovskog, Gonzala Korbalana i Lukasa Marija.
Sa druge strane, klub su napustili gotovo svi igrači koji su činili okosnicu šampionskog tima, Žan Montero, Brekston Ki, Darius Tompson, Branku Badio, Džejmi Pradilja, Serhio de Larea, Mat Kostelo i Ćabi Lopez Arostegi.
Promena nije zaobišla ni stručni štab, pošto je najbolji trener Evrolige u prethodnoj sezoni Pedro Martinez preuzeo Real Madrid, a na klupi ga je nasledio dosadašnji pomoćnik Ćavi Albert.