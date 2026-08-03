Valensija pikirala krilo Filadelfije

Potpuna rekonstrukcija zahvatila je Valensiju u odnosu na prošlu sezonu. Tim koji je igrao na Fajnal foru Evrolige i osvojio titulu šampiona Španije ostao je bez okosnice tima, pa je tokom leta usledio veliki remont ekipe.

U klubu su već krenuli u popunjavanje praznina, a naredno pojačanje mogao bi da bude Trendon Votford. Nakon što Filadelfija nije aktivirala timsku opciju u njegovom ugovoru, čini se da je za sada završio NBA epizodu, a Basket Njuz prenosi da se nalazi u završnim pregovorima sa španskim klubom.