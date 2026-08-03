Buongiorno Italia: Ivan Ilić na transfer listi

Avantura u Torinu pokazala se kao veliki promašaj u karijeri Nišlije, i pored toga što je počeo veoma dobro u dresu Granata u prvoj sezoni. Podsetimo, Ilić je prvo došao u sukob sa Ivanom Jurićem , na čije je insistiranje i prešao u Torino, a sa Vanolijem i Baronijem , prethodnim trenerima Torina, jednostavno nije uspeo da pronađe zajednički jezik. Uz sve to, na njegovom putu isprečile su se i povrede.

Ilić neće putovati sa ostatkom ekipe u Englesku i to je više nego jasan signal da Torino želi da ga proda. Podsetimo, Ilić je jedno od najskupljih pojačanja Torina u ovom veku. Gazda kluba Urbano Kairo platio je 16.500.000 evra Veroni za njegov transfer i, s te tačke gledišta, razumljivo je zašto Torino želi da ga proda, imajući u vidu da mu ugovor ističe sledećeg leta.

Ilić ulazi u najbolje fudbalske godine, u martu je napunio 25 godina, i veoma je važno da ovog leta napravi dobar izbor, odnosno da izabere klub u kojem će moći da lansira svoju karijeru.

Prethodnih godina Mauricio Sari je u par navrata tražio od tadašnjeg poslodavca, predsednika Lacija Klaudija Lotita, da dovede Ilića u Rim, ali je malo verovatno da bi sadašnji klub Sarija, Atalanta, mogao da zakuca na vrata Torina. U prethodnih par nedelja za Ilića je interesovanje pokazalo nekoliko nemačkih klubova i nije isključeno da sportski direktor Torina Petraki proba da udomi Ilića u Bundesligi.

Torino načelno traži 10.000.000 evra za Ilića, ali, s obzirom na to da je na isteku ugovora, veruje se da bi Granate pristale i na polovinu te cene, uz određeni procenat od buduće prodaje.

Inače, gazda Torina Urbano Kairo potvrdio je priče da je klub na prodaju, ali da zasad nije dobio nijednu ponudu.

KOMO PRIMENJUJE ENGLESKA PRAVILA

Komo je sve više avangarda italijanskog fudbala. Larijani nisu samo promenili igračku filozofiju i odnos prema mladim fudbalerima u Seriji A, već menjaju i pravila ponašanja na tribinama, uvodeći pravila iz Premijer lige.

Od ove sezone kupci godišnjih karata izgubiće pretplatnu kartu ako se tri puta ne pojave na stadionu bez opravdanog razloga. U Komu su tu odluku objasnili praksom u Premijer ligi, ali i činjenicom da su prošle godine registrovali da pojedini pretplatnici iz nedelje u nedelju preprodaju svoje ulaznice drugim licima i ostvaruju višestruke profite.

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Imajući u vidu da Komo u ovoj sezoni igra i Ligu šampiona i da će ugostiti velike evropske klubove, Larijani žele da spreče masovnu i organizovanu preprodaju karata.

Uz pomenutu odluku, Komo je primenio još jedno pravilo sa Ostrva: zabranio je nošenje obeležja drugih timova na delovima stadiona koji nisu namenjeni isključivo gostujućim navijačima. Taj potez pravda se iskustvom iz prošle godine, kada je Komo na utakmicama protiv velikih italijanskih timova igrao na svom stadionu kao da je gost, budući da su lokalni ljubitelji fudbala preprodavali karte tifozima protivničkih klubova.

Inače, Komo ne odustaje od Mojzea Kena. Centarfor Fjorentine i reprezentacije Italije trebalo bi da bude šlag na torti prelaznog roka Larijana.

LOTITO REDIMENZIONIRA LACIO

Jaz između velikih italijanskih klubova i Lacija sve je veći. Svi vodeći timovi Serije A se pojačavaju, troše novac, neki se i zadužuju, dok jedino Lacio ne samo da tapka u mestu već i nazaduje.

S obzirom na to da je Lacio imao blokiran prethodni prelazni rok jer Lotito nije hteo da dokapitalizuje klub sa dva-tri miliona evra, neophodnih za zadovoljenje parametra minimalne likvidnosti, i da u ovom prelaznom roku mora da posluje sa nulom, odnosno može da potroši samo ono što zaradi, Lacio je prekomandovan u grupu srednjih timova koji će se boriti za deseto mesto.

Sukob između navijača i gazde kluba poprimio je i političku dimenziju jer je Lotito istaknuti član Forca Italije i vladajuće koalicije u Italiji. Predsednik pokrajine Lacio Frančesko Roka optužio je Lotita da ugrožava rezultat koalicije desnog centra na sledećim parlamentarnim izborima jer njegovo ponašanje prema fudbalskom klubu odbija veliki broj navijača, listom glasača desnog centra, da izađu na birališta i daju svoj glas koaliciji premijerke Đorđe Meloni.

Reč je o dodatnom zaoštravanju odnosa između Lotita i navijača Lacija, tim pre što je kampanja za godišnje pretplatne karte pokazala da protiv Lotita nije samo militarizovani deo navijača Lacija već i ogromna većina tifoza Nebeskoplavih. Lacio je dosad prodao manje od dve hiljade pretplatnih karata.

Klaudio Lotito (©Reuters)

Tifozi Lacija su u nedelju uveče pokazali da drže reč. Na prijateljskom meču protiv Askolija u Askoli Pićenu bilo ih je više od tri hiljade. Sledećeg vikenda najavljuje se još veće prisustvo u Frozinoneu.

Tim Rina Gatuza naći će se u veoma nezgodnoj poziciji u novoj sezoni. Igraće utakmice na praznom Olimpiku ili pred tribinama krcatim navijačima velikih klubova, dok će na gostovanjima uvek imati po nekoliko hiljada tifoza na svojoj strani.

Lotito je dodatno razjario navijače Lacija najavom da namerava da nadomesti gubitak novca od prodaje karata navijačima Lacija otvaranjem svih sektora stadiona za navijače protivničkih klubova. Računica predsednika Lacija jeste da povećanim cenama i velikim prisustvom navijača Rome, Intera, Milana, Juventusa i Napolija u dobroj meri nadoknadi izgubljeni novac zbog bojkota navijača Lacija.

Ponašanje Lotita postaje sve više samopovređujuće. Od odlaska generacije fudbalera koju su predvodili Sergej Milinković-Savić i Čiro Imobile i koja je stigla do Lige šampiona i osvajanja Kupa Italije, Lacio iz godine u godinu ima sve slabiji tim, što se vidi i kroz vrtoglavi pad na tabeli i činjenicu da je drugu godinu zaredom rimski tim van evropskih takmičenja.

U datim okolnostima, Lacio u ovoj sezoni ozbiljno rizikuje da završi ispod desetog mesta, odnosno mnogo su veće šanse da se bori za opstanak nego za plasman u Evropu.