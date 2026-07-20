Ne može Polonara bez košarke: Postaje pomoćnik Avelina

Odmah je dao i izjavu povodom novog poglavlja u životu:

"Pre svega, želim da se zahvalim Avelinu što mi je dao ovu ogromnu priliku. Jedva čekam da krenemo sa radom. Tim je maltene sastavljen, fali nam samo jedan igrač da kompletiramo roster. Lično sam uzbuđen i srećan zbog novog poglavlja u životu. Raduje mi što ću sarađivati sa trenerom Di Karlom i ostatkom stručnog štaba".

04.00: (1,30) Golden Stejt Ž (15,0) Vašington Ž (4,00)

Preživeo je Polonara transplantaciju, 10 dana kome, čak je i tokom oporavka od bolesti potpisao ugovor sa svojim nekadašnjim klubom Dinamom Sasarijem. Ali nije bilo realno da se vrati. Posebno ako uzmemo u obzir da se prethodno izborio sa rakom testisa.

Uradio je Polonara u karijeri mnogo toga. Pored matičnog Terama, te Ređijane i Sasarija igrao za evropske velikane Vareze, Baskoniju, Fenerbahče, Anadolu Efes, Žalgiris i Virtus. U svojoj riznici ima titulu šampiona Italije, Litvanije, Turske i Španije. Tu su i pehari litvanskog kupa i FIBA Evrokupa, kao i italijanskog Superkupa.

Uradio je mnogo na parketu, van njega još više, a sada će se oprobati i kao trener.