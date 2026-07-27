Ne znači Lebronu plata ništa: Kralj daje gas u biznis svetu, živeće kao svojevremeno Eto

Ljubitelje fudbala i lika i dela kamerunske legende Samuela Etoa ova situacija neodoljivo podseća na period kada je bivši as Barselone igrao za Anži iz Mahačkale, a živeo u Moskvi. I tada i sada je razlog bio novac, samo u drugačijoj formi. Naime, Eto je te 2011. godine bio najplaćeniji fudbaler na svetu, Dagestan je bio nesigurno područje, te je on svojim privatnim helikopterom bez problema prelazio velike udaljenosti i išao na utakmice.

Uz to, tadašnji vlasnik Anžija Sulejman Kerimov je omogućio celoj ekipi da živi i trenira u predgrađu Moskve, pa se u neku ruku može reći da je Kamerunac bio „prvi među jednakima“ u takvoj konstelaciji stvari. Taj finansijski cirkus i propali pokušaj ruskog tajkuna je svakako trajao jako kratko i samim tim nije ni ostao u dugoročnom pamćenju ljubitelja fudbala novijeg doba.

Međutim, Džejms je kao papagaj ponavljao da u Filu ne dolazi zbog novca, dičeći se skromnim ugovorom koji iznosi 8.000.000 dolara na dve godine. Jasno je i košarkaškim laicima da je to daleko ispod plate koju je jedan od najboljih igrača u istoriji imao do tada, ali je isto tako i te kako jasno da na Lebronov račun „ne leže“ samo jedna plata, već da „kaplje“ sa svih strana. Kada posedujete ozbiljan kapital i oko sebe imate dovoljno stručne ljude, ne morate biti previše mudri da biste zaključili da je vaš cilj boravak u samom centru svih dešavanja – što je u ovoj, ali i skoro svakoj drugoj priči, Njujork.

Lebron je vlasnik velikog broja biznisa koji posluju u različitim oblastima, kao što su ugostiteljstvo, mediji, produkcija, poseduje manjinsko vlasništvo u sportskim timovima... Kako pomenuti izvor prenosi, Kralj želi da maksimalno iskoristi biznis potencijal koji nudi Velika Jabuka, te je evidentno da se vlasnik četiri NBA prstena odlučio za Njujork upravo kako bi ojačao svoje konekcije u poslovnom svetu, i verovatno napravio prelaz između igračke karijere i života posle košarke.

Uz to, i Fila i Njujork su na istočnoj obali, na nekih dva sata vožnje ako ne upadnete u veliku gužvu, što je u svakom slučaju mnogo manja distanca od 1800 kilometara kojih je Eto svojevremeno prelazio. Mada, imaće i Lebron letelice na raspolaganju, te mu put verovatno neće preterano teško pasti...