Italija na Srbiju sa Fontekijom i Melijem, tu je i novi igrač Partizan Mozzart Beta

Kvalifikacioni prozori tokom letnjeg perioda su uvek najzanimljiviji, delom zbog neizvesnosti na tabelama koja je uvek prisutna, ali najviše zbog toga što publika u evropskim gradovima ima priliku da uživo gleda mnoge NBA zvezde, koje bi inače videla samo na malim ekranima.

Situacija je posebno interesantna u grupi J u kojoj se nalazi reprezentacija Srbije, a od četiri košarkaške sile – Italije, Turske, Litvanije i naše reprezentacije, jedna će ostati ispod crte i samim tim i bez plasmana na Mundobasket. Prvi meč u novoformiranoj grupi srpski košarkaši igraju sa Islandom u Beogradu 28. avgusta, a samo tri dana kasnije sastaće se sa Azurima u Pesaru, čiji selektor Luka Banki je danas objavio spisak igrača na koje će računati u tom meču.