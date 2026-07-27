Italija na Srbiju sa Fontekijom i Melijem, tu je i novi igrač Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 16:47
Luka Banki objavio spisak za avgustovski kvalifikacioni prozor
Kvalifikacioni prozori tokom letnjeg perioda su uvek najzanimljiviji, delom zbog neizvesnosti na tabelama koja je uvek prisutna, ali najviše zbog toga što publika u evropskim gradovima ima priliku da uživo gleda mnoge NBA zvezde, koje bi inače videla samo na malim ekranima.
Situacija je posebno interesantna u grupi J u kojoj se nalazi reprezentacija Srbije, a od četiri košarkaške sile – Italije, Turske, Litvanije i naše reprezentacije, jedna će ostati ispod crte i samim tim i bez plasmana na Mundobasket. Prvi meč u novoformiranoj grupi srpski košarkaši igraju sa Islandom u Beogradu 28. avgusta, a samo tri dana kasnije sastaće se sa Azurima u Pesaru, čiji selektor Luka Banki je danas objavio spisak igrača na koje će računati u tom meču.
Izabrane vesti
Italijane će predvoditi Simone Fontekio, igrač Majami Hita, a na njemu se nalazi još nekoliko košarkaša sa pozamašnim evroligaškim iskustvom poput Nikola Melija, Darijusa Tompsona i Stefana Tonuta, a tu je i novo pojačanje Partizan Mozzart Beta Alesandro Pajola. Objektivno, naša selekcija je definitivno kvalitetnija na papiru, naročito na čelu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem, ali Azure nikako ne treba potceniti, jer su u godinama za nama pokazali da umeju da iznenade favorite, naročito ako ih krene šut sa distance.
Kompletan spisak Italije: Niko Manion (Roma SPQR), Stefano Tonut (Olimpija Milano), Nikolo Meli (Fenerbahče), Simone Fontekio (Majami Hit), Darijus Tompson (Olimpija Milano), Amedeo Tesitori (Rejer Venecija), Đampaolo Riči (Olimpija Milano), Mateo Spanjolo (Baskonija), Gabriele Proćida (Real Madrid), Saliu Nijang (Virtus Bolonja), Frančesko Ferari (Virtus Bolonja), Tomaso Baldaso (Virtus Bolonja), Nikola Akele (Olimpija Milano), Đovani Emeđuru (Roma SPQR), Alesandro Pajola (Partizan Mozzart Bet) i Džon Petručeli (Napoli).
Turska je prva u grupi sa skorom 6:0, Italijani su na 5:1, dok naša reprezentacija ima četiri pobede i dva poraza. Litvanija i Island su prvi ispod crte sa izjednačenim odnosom trijumfa i nesupeha – 3:3, a poslednja je Bosna i Hercegovina koja je na 2:4.
Azuri će pre meča sa Srbijom odigrati pripremni meč sa Estonijom 22. avgusta, a zatim i duel sa Bosnom i Hercegovinom šest dana kasnije u Tuzli. Jasno je da bi našoj selekciji eventualna pobeda u meču sa Italijom bila od ogromnog značaja, ali će srpski košarkaši morati da budu skoncentrisani svih 40 minuta kako bi došli do trijumfa na gostujućem parketu.