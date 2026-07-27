Prošle sezone kod Rajakovića, sada u Baskoniji
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 17:51
Ej Džej Loson novi košarkaš španskog tima, sada i zvanično
Brzo se sve okrene u košarci. Do juče u NBA ligi kod Darka Rajakovića kao član Toronto Reptorsa, danas u Baskoniji. I ne, to nije loša stvar, samo je pokazatelj kako funkcioniše današnja košarkaša i da se uvek može očekivati neočekivano. Priliv košarkaša iz NBA lige i razvojne Dži lige u Evroligu i Evrokup sve je veći i veći, pa su i timovi sa Starog kontinenta počeli najviše da se okreću ka pojačanjima preko bare, gde je u današnje vreme kao švedski sto. Dođeš i pokupiš šta ti treba.
To je uradila Baskonija, koja je i zvanično dovela doskorašnjeg NBA košarkaša Ej Džeja Losona. Igrao je prošle sezone za ekipu Darka Rajakovića, mada je više vremena proveo u njihovom razvojnom timu Reptors 905. Ugovor sa španskim timom potpisao je do 2028. godine.
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Bivši student Južne Karoline nije draftovan, ali je do NBA lige uspeo da se probije preko Dži lige i 2022. godine dobije prvi ugovor u najjačoj ligi sveta. Nastupao je do sada za Minesota Timbervulvse, Dalas Maverikse i Toronto Reptorse, pored raznih razvojnih timova, pre nego što se 26-godišnjak odlučio za dolazak u Evropu. U NBA ligi je ukupno odigrao 107 utakmica.
U sezoni 2025/26 igrao je za Toronto i razvojni tim Reptors 905. U dresu Reptorsa odigrao je 24 utakmice i prosečno beležio 4,2 poena i 1,8 skokova za 9,4 minuta na parketu, uz odličnih 42,2 odsto šuta za tri poena.
Mnogo veću ulogu imao je u Dži ligi, gde je prosečno upisivao 20,8 poena, pet skokova, 2,4 asistencije i jednu ukradenu loptu po utakmici, uz 46,2 odsto šuta iz igre i 37,2 odsto za tri poena. Zahvaljujući tim partijama izabran je u drugu najbolju petorku Dži lige, a Toronto je u aprilu njegov dvosmerni ugovor pretvorio u standardni NBA ugovor. Ipak, na kraju su ga pustili da ode.
Do sada su pored njega stigli još samo Kris Duarte i Di Džej Stjuart. Otišli su Trent Forest, Judžin Omoruji, Gitis Radževičijus, Džesi Edvards, Markis Noel, Rafa Viljar, Timoti Luvavu Kabaro i Mohamed Dijakite. Očekuje se i da Markus Hauard napusti ekipu.