Prošle sezone kod Rajakovića, sada u Baskoniji

Bivši student Južne Karoline nije draftovan, ali je do NBA lige uspeo da se probije preko Dži lige i 2022. godine dobije prvi ugovor u najjačoj ligi sveta. Nastupao je do sada za Minesota Timbervulvse, Dalas Maverikse i Toronto Reptorse, pored raznih razvojnih timova, pre nego što se 26-godišnjak odlučio za dolazak u Evropu. U NBA ligi je ukupno odigrao 107 utakmica.

U sezoni 2025/26 igrao je za Toronto i razvojni tim Reptors 905. U dresu Reptorsa odigrao je 24 utakmice i prosečno beležio 4,2 poena i 1,8 skokova za 9,4 minuta na parketu, uz odličnih 42,2 odsto šuta za tri poena.

Mnogo veću ulogu imao je u Dži ligi, gde je prosečno upisivao 20,8 poena, pet skokova, 2,4 asistencije i jednu ukradenu loptu po utakmici, uz 46,2 odsto šuta iz igre i 37,2 odsto za tri poena. Zahvaljujući tim partijama izabran je u drugu najbolju petorku Dži lige, a Toronto je u aprilu njegov dvosmerni ugovor pretvorio u standardni NBA ugovor. Ipak, na kraju su ga pustili da ode.

Do sada su pored njega stigli još samo Kris Duarte i Di Džej Stjuart. Otišli su Trent Forest, Judžin Omoruji, Gitis Radževičijus, Džesi Edvards, Markis Noel, Rafa Viljar, Timoti Luvavu Kabaro i Mohamed Dijakite. Očekuje se i da Markus Hauard napusti ekipu.