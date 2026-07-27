Još jedno odlično pojačanje Efesa

Efes je završio i ozvaničio još jedno odlično pojačanje. Pravi se ozbiljna ekipa u Istanbulu, za razliku od prošle sezone kada su rano promenili trenera, promašili sa pojačanjima i imali velikih problema sa povredama. Sada sve deluje mnogo bolje, posebno kada se pogleda lista imena koja će naredne sezone igrati za Efes. Poslednji na njoj je krilni košarkaš Kolin Malkolm.

Američki krilni košarkaš je prošlog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Hapoelom, ali je saradnja završena posle samo jedne sezone. Brzo se dogovorio sa istanbulskim velikanom, a ugovor je potpisan na dve godine.

"Dobro došao u porodicu, Koline. Želimo sve najbolje Kolinu Malkolmu, koji će od naredne sezone prolivati znoj u našem dresu", poruka je dobrodošlice od strane kluba.