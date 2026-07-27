Još jedno odlično pojačanje Efesa
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 17:25
Kolin Malkolm novi košarkaš tima iz Istanbula
Efes je završio i ozvaničio još jedno odlično pojačanje. Pravi se ozbiljna ekipa u Istanbulu, za razliku od prošle sezone kada su rano promenili trenera, promašili sa pojačanjima i imali velikih problema sa povredama. Sada sve deluje mnogo bolje, posebno kada se pogleda lista imena koja će naredne sezone igrati za Efes. Poslednji na njoj je krilni košarkaš Kolin Malkolm.
Američki krilni košarkaš je prošlog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Hapoelom, ali je saradnja završena posle samo jedne sezone. Brzo se dogovorio sa istanbulskim velikanom, a ugovor je potpisan na dve godine.
"Dobro došao u porodicu, Koline. Želimo sve najbolje Kolinu Malkolmu, koji će od naredne sezone prolivati znoj u našem dresu", poruka je dobrodošlice od strane kluba.
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Tridesetogodišnji košarkaš imao je važnu ulogu u debitantskoj sezoni Hapoela u Evroligi. U 38 utakmica prosečno je beležio 6,9 poena, 3,6 skokova, jednu asistenciju i indeks korisnosti 8,7, pa je tako pomogao timu šesto mesto na tabeli i uđe direktno u plej-of.
Pre dolaska u Hapoel dve sezone proveo je u Parizu, gde je u prvoj evroligaškoj sezoni kluba prosečno beležio 7,7 poena, 2,5 skokova i 1,2 asistencije za 19 minuta na parketu, kao peti najbolji strelac ekipe.
Sa Parizom je osvojio prvenstvo Francuske i stigao do plej-ofa Evrolige uprkos drugom najmanjem budžetu među učesnicima elitnog takmičenja. Pre toga bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju Evrokupa u sezoni 2023/24, uz prosek od 12,5 poena, 3,7 skokova i 1,5 asistencija.
Podsećamo, za sada je Anadolu Efes doveo Majka Džejmsa i Metjua Strazela kako novi bekovski tandem, stigao je Dario Šarić iz NBA lige, Bruno Fernando iz Partizan Mozzart Beta i Santi Justa. Otišli su Šejn Larki, Rodri Buboa, Vensan Poarije, Nik Vajler Beb, Rolands Šmits, Sejben Li, Kol Svajder i Šehmus Hazer. Očekuje se da ekipu napuste i Ajzea Kordinije i Brajs Desert.