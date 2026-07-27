Šta treba Ćabiju i Čelsiju? Neko sa iskustvom… Tu uskače Velbek sa 400 utakmica u Premijer ligi

Napravio je spisak želje, neke su mu već ispunjene. Čelsi je od početka leta na pojačanja potrošio čak 282.700.000 evra. Daleko najskuplja akvizicija bio je Morgan Rodžers , za koga je Ćabi Alonso rekao da može i zna kako da ga koristi zajedno sa Kolom Palmerom . A, šta još treba londonskom klubu?

Svako leto ista priča. Ma, šta leto, svaki prelazni rok. Šleper igrača se utovari na Stamford Bridž, a nemali broj bude i onih koji dobiju kartu u jednom smeru. Tako je otkako je Tod Boli na čelu kluba. Menjaju se igrači, menjaju se i treneri. Trend se nije promenio dolaskom Ćabija Alonsa . Nije bilo ni očekivano.

Zanimljivu vest plasirao je Atletik: razmatraju u Čelsiju da potpišu nekoga sa iskustvom, nekoga ko ima liderske sposobnosti. I među tim mislima koje se roje glavama ljudi u londonskom klubu jedna je Dani Velbek. Sinulo im je da bi mogao da bude od pomoći. Možda bi i mogao. Uklapa se u ono što traže, taj je profil, jer samo u Premijer ligi sakupio je 400 nastupa. Protekle sezone Dani Velbek (35) imao je i nikad bolje brojke, dao je 13 golova u elitnom rangu engleskog fudbala, a godinu dana ranije 10. I što je najvažnije – nije kuburio sa povredama. Propustio je samo jednu prvenstvenu utakmicu za Brajton minule sezone…

Povrede su ga mučile kroz karijeru, verovatno ga i sprečile da ostavi bolji utisak u Mančester junajtedu i Arsenalu. Ali, uprkos tome što ga nisu zaobilazile, kada bi bio zdrav – davao bi golove. I na Old Trafordu, i na Emirejtsu, ali na Ameksu je bio znatno produktivniji. Spakovao je 51 gol, imao i 18 asistencija. Čak su Crveni đavoli prošlog leta, baš kao Čelsi ovog, počeli da razmišljaju kako ne bi bilo loše imati Danija Velbeka u sastavu. Luj Saha savetovao je Mančester junajted da vrati Danija Velbeka, jer je neko ko bi mogao da usmeri mlađe napadače i bude im podrška, ne bi zahtevao baš stalno da bude starter. Nije došlo do transfera, ali bi mogao da „overi“ trećeg engleskog velikana. A, po njega je znao da bude pravi otrov. Čelsiju je spakovao sedam komada, upisao je i dve asistencije.