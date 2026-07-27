Partizan se žali zbog isključenja Seka

I junak i tragičar. U obe uloge ušao je Demba Sek tokom završnice napetog duela sa Mačvom. Najpre je postigao gol koji je usmerio Partizan ka pobedi nad povratnikom u elitni rang, a onda mu je sudija Lazar Lukić u nadoknadi vremena pokazao direktan crveni karton.

Dan kasnije, crno-beli su obavestili javnost da će se žaliti Disciplinskoj komisiji FSS na sankciju Senegalcu, jer smatraju da je preoštra – tačnije, da je arbitar Lukić mogao drugačije da protumači potez u kome je fudbaler crno-belih stavio šaku na vrat Luki Pejoviću.