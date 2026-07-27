Partizan se žali zbog isključenja Seka
Vreme čitanja: 7min | pon. 27.07.26. | 16:51
Crno-beli se nadaju da će imati Senegalca za duel protiv IMT-a
I junak i tragičar. U obe uloge ušao je Demba Sek tokom završnice napetog duela sa Mačvom. Najpre je postigao gol koji je usmerio Partizan ka pobedi nad povratnikom u elitni rang, a onda mu je sudija Lazar Lukić u nadoknadi vremena pokazao direktan crveni karton.
Dan kasnije, crno-beli su obavestili javnost da će se žaliti Disciplinskoj komisiji FSS na sankciju Senegalcu, jer smatraju da je preoštra – tačnije, da je arbitar Lukić mogao drugačije da protumači potez u kome je fudbaler crno-belih stavio šaku na vrat Luki Pejoviću.
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„Partizan će uložiti žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na utakmici drugog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Mačve.
Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmerna stvarnom kontaktu i da je reč o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.
Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtevati ukidanje disciplinske mere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.
Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja“, stoji u saopštenju kluba iz Humske.
Ako organi FSS ponište crveni karton, Demba Sek će imati pravo da igra u trećem kolu prvenstva protiv IMT-a, u nedelju uveče u Humskoj.