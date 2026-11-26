Olimpija pobeđuje, Rajt dominira: Centar drugi put uzastopno MVP kola
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 13:32
Reprezentativac Severne Makedonije ostavio iza sebe Korija Džozefa
Očajan početak evroligaške sezone je iza milanske Olimpije i mnogo toga se promenilo sa dolaskom Luke Bankija. Iskusni stručnjak je utegao Manekene koji su počeli da pobeđuju, a na parketu gospodari Mozes Rajt.
Sjajni centar je prošle nedelje proglašen najkorisnijim igračem, da bi sada ugrabio MVP priznanje i za najboljeg u 14. kolu.
Izabrane vesti
Reprezentativac Severne Makedonije predvodio je Olimpiju do trijumfa na gostovanju u Vilerbanu sa učinkom od 29 poena, osam skokova, tri ukraden lopte, dve asistencije i blokadom za ukupan indeks od 35 poena.
Rajt je ove sezone postao drugi igrač kojem je pošlo za rukom da bude najbolji u dve runde uzastopnom. Pre njega je to uradio Hapoelov Ilajdža Brajant koji je dominirao u drugom i trećem evroligaškom kolu.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Iza Mozesa Rajta po indeksu korisnosti našao se Kori Džozef koji je u pobedi Olimpijakosa nad Hapoelom upisao 27 poena, tri asistencije, dve ukradene lopte za indeks 31. Na trećem mestu sa indeksom 28 našli su se Fenerbahčeov Ševon Šilds i Loni Voker iz Bešiktaša.