Očajan početak evroligaške sezone je iza milanske Olimpije i mnogo toga se promenilo sa dolaskom Luke Bankija. Iskusni stručnjak je utegao Manekene koji su počeli da pobeđuju, a na parketu gospodari Mozes Rajt.

Sjajni centar je prošle nedelje proglašen najkorisnijim igračem, da bi sada ugrabio MVP priznanje i za najboljeg u 14. kolu.