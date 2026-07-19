Stankovićev spisak za Evropu: Tu je Bukari, nema Glazera, Rodrigaa, Ovusua, Badža

U utorak protiv Larna u Severnoj Irskoj (21.00) fudbaleri Crvene zvezde počinju ovogodišnje evropske kvalifikacije. Od danas je poznato i koje igrače Dejan Stanković ima na raspolaganju za dvomeč sa Ostrvljanima na prvom stepeniku ka Ligi šampiona, pošto je UEFA objavila spisak licenciranih igrača. Na njemu je i povratnik Osman Bukari, kao i trenutno povređeni Rade Krunić, a nema Omrija Glazera, Rodrigaa, Daglasa Ovusua i Mahmudua Badža.

Pomenuti izostanci i nisu neočekivani, s obzirom na to da se ovi igrači nalaze na izlaznim vratima stadiona Rajko Mitić. Mada možda i neće svi trajno napustiti Beograd, već bi Ovusu i Badžo mogli na pozajmice...