Stankovićev spisak za Evropu: Tu je Bukari, nema Glazera, Rodrigaa, Ovusua, Badža
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 18:23
Crvena zvezda licencirala igrače za evropske kvalifikacije
U utorak protiv Larna u Severnoj Irskoj (21.00) fudbaleri Crvene zvezde počinju ovogodišnje evropske kvalifikacije. Od danas je poznato i koje igrače Dejan Stanković ima na raspolaganju za dvomeč sa Ostrvljanima na prvom stepeniku ka Ligi šampiona, pošto je UEFA objavila spisak licenciranih igrača. Na njemu je i povratnik Osman Bukari, kao i trenutno povređeni Rade Krunić, a nema Omrija Glazera, Rodrigaa, Daglasa Ovusua i Mahmudua Badža.
Pomenuti izostanci i nisu neočekivani, s obzirom na to da se ovi igrači nalaze na izlaznim vratima stadiona Rajko Mitić. Mada možda i neće svi trajno napustiti Beograd, već bi Ovusu i Badžo mogli na pozajmice...
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O tom potom, a što se tiče igrača koje je Crvena zvezda licencirala za početak međunarodnih izazova, na spisku su njih 26:
golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša;
odbrambeni igrači: Jong Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Tebo Učena;
vezni igrači: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomaš Hendel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić;
napadači: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.
Podsetimo, crveno-beli imaju pravo da posle svakog kvalifikacionog kola promene po dvojicu igrača, pa ako je prelazni rok i dalje aktuelan, sigurno je da će toga biti. S kim će se Crvena zvezda sastati ukoliko prođe Larn saznaćemo na žrebu u ponedeljak.