Ostoja Mijailović postao predsednik ABA lige: Dobio 11 od 12 glasova

Prvi čovek Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović od nas je zvanično i predsednik ABA lige. Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, on je na Skupštini ABA lige dobio 11 od mogućih 12 glasova suvlasnika takmičenja, posle čega je dobio novu funkciju.

Samo jedan klub bio je protiv, a kako smo saznali to je bio FMP iz Železnika. Mijailović će funkciju prvog čoveka takmičenja obavljati tokom narednih godinu dana, a na tom mestu nasledio je Dragana Bokana, alfu i omegu Budućnosti.