Ostoja Mijailović postao predsednik ABA lige: Dobio 11 od 12 glasova
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 20:24
Samo jedan klub je bio protiv, saznaje Mozzart Sport
Prvi čovek Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović od nas je zvanično i predsednik ABA lige. Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, on je na Skupštini ABA lige dobio 11 od mogućih 12 glasova suvlasnika takmičenja, posle čega je dobio novu funkciju.
Samo jedan klub bio je protiv, a kako smo saznali to je bio FMP iz Železnika. Mijailović će funkciju prvog čoveka takmičenja obavljati tokom narednih godinu dana, a na tom mestu nasledio je Dragana Bokana, alfu i omegu Budućnosti.
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Suvlasnici ABA lige su Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FMP, Igokea, Krka, Mega, Mornar, Studentski Centar i Zadar.
Mijailović je odmah posle poraza crno-belih u finalu ABA lige od Dubaija najavio na društvenim mrežama da preuzima čelnu ulogu u takmičenju. Tada je još najavio da će “jedan od prvih prioriteta biti uspostavljanje punog integriteta takmičenja”. Ipak, još nije poznato na šta je tada konkretno mislio prvi čovek Partizana.
"Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posledice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava", poručio je tada još Mijailović.
Ostaje da se vidi šta su konkretni planovi dugogodišnjeg predsednika Partizan Mozzart Beta i šta bi moglo da se promeni u narednom periodu. Svakako, takva poruka ima ozbiljnu težinu u regionalnim okvirima.