Ovako se igra ABA! Karlik sa osmehom gledao kako Tanasković, Vildoza i Si lete protiv Beča
Vreme čitanja: 6min | ned. 11.10.26. | 22:02
Partizan Mozzart Bet upisao drugu pobedu zaredom u regionalnom takmičenju tako što je bez većih problema savladao Beč rezultatom 99:78
Dovoljno je samo da malo pogledate rezultate širom Evrope i da vidite koliko je evroligašima u ovom trenutku teško da na oba fronta paralelno beleže pobede. Uostalom, današnji rezultat Bešiktaša i poraz od čak 25 poena razlike dovoljno govori o toj potrošnji. Crvena zvezda je takođe već stigla da kiksne u ABA ligi u uvodnom meču, ali za sada Partizan Mozzart Bet izgleda bez greške, dok Đoan Penjaroja idealno delegira minute i uloge u dva takmičenja.
Danas, ekipa Beča je na delu videla kako crno-beli igraju koncentrisano, borbeno i maksimalno ozbiljno, baš onako kako treba da se igra u regionalnom šampionatu pred novo iscrpljujuće duplo kolo elitnog takmičenja. Zato je i rezultat na kraju utakmice bio ubedljiv i potpuno očekivan u korist domaćina - 99:78.
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Međutim, znatno bitnije od same brojke na semaforu leži u činjenici da je Đoan Penjaroja uspeo da odmori glavnog igrača ekipe, i to u potpunosti. Karlik Džons je utakmicu presedeo u civilu, sa telefonom u rukama i osmehom na licu. Kako i ne bi kada su njegovi saigrači odradili posao bez ikakve drame protiv realno znatno slabijeg protivnika. Sada Karlik može sa punom svežinom da se posveti velikim obavezama naredne nedelje u Evroligi, jer prvo u utorak u Beogradsku arenu stiže moćni Panatinaikos predvođen Željkom Obradovićem, a zatim se putuje u Istanbul na noge Fenerbahčeu.
Što tiče individualne statistike, Žofri Lovernj i Luka Vildoza su imali po 15 poena, Nikola Tanasković je imao 14, baš kao i Bandža Si koji je igrao kao da je 2017. godine. Moramo da istaknemo i Alesandra Pajolu koji je bio idealna zamena za Karlika. Kao pravi general na terenu večeras je podelio 12 asistencija.
Što se tiče same utakmice u Pioniru, nekoliko važnih detalja bilo je vredno posebne pažnje. Pre svih, povratak na parket Lamara Stivensa. Snažni krilni igrač se oporavio od povrede šake i evidentno je da će biti potpuno spreman za evroligaške izazove. Koliko je falio ekipi videlo se na gostovanju Real Madridu, posebno u drugom poluvremenu. Danas je dobio doziranu minutažu i odbrano pokazao koliko je bitna karika, a upisao je i jedno spektakularno zakucavanje u drugoj deonici kada je Partizan pravi veliku seriju kojom je i prelomio meč.
Pre tog atraktivnog poteza, Partizan se donekle mučio u prvoj deonici jer se Beč nekim čudnim trojkama sa zvukom sirene održavao u životu. Ipak, bio je to period u kom je Nikola Tanasković bio centralna figura na parketu, pre svega zbog sjajnih skokova i lakih poena u reketu, mada je pogodio i van linije 6,75.
Kada već pričamo o koševima sa velike distance, onda moramo da pomenemo i pravu "bombu" Luke Vildoze, koji je na najbolji mogući način pogodio u samom finišu prvog poluvremena i poslao ekipu na odmor sa lepom zalihom.
Bila je to idealna uvertira za sve ono što se dogodilo u trećem kvartalu, kada je Partizan odletio na preko 20 razlike, posle čega se više nijednog momenta nije postavljalo pitanje pobednika. Tada je publika u Pioniru samo posmatrala ko će sve dobiti priliku sa klupe od Penjaroje. Španski stručnjak je doduše u pojedinim trenucima bio poprilično nervozan, ali pre svega zbog sudija koje su delovale pogubljeno na parketu, mada to na ovakvom meču nije moglo da utiče na krajnji rezultat zbog ogromne razlike u kvalitetu.
Za Partizan vremena za odmor nema. Već sutra ekipa mora na parket Arene na trening kako bi se taktički spremila za Panatinaikos, a o njihovim ovosezonskim izdanjima nema potrebe previše trošiti reči. Atinski gigant je trenutno uz Valensiju jedina ekipa u Evroligi koja ima sve četiri pobede na startu sezone, a koliko će sve emotivno izgledati zbog povratka Željka Obradovića videćemo u utorak od 20 časova. Do tada, Karlik Džons i družina moraju maksimalno da se pripreme i pokušaju da naprave novo čudo, jer su već na startu sezone pokazali da niko u Evropi ne sme da ih shvati neozbiljno.
ABA LIGA, Grupa B, 3. kolo
Partizan Mozzart Bet – Beč 99:78
/24:19, 27:19, 24:22, 24:18/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov
Partizan Mozzart Bet: Olman 2, Vildoza 15p + 7as, Tompson 8, Nakić 4, Tanasković 14, Stivens 4, Hejs 5, Lakić 11, Džekiri 4, Pajola 2p + 12 as, Lovernj 15, Si 15
Beč: Radovčić 9, Zimonjić 7, Mvila-Mvaka 4, Jovanović 18, Langović 17, Endži 2, Novaković 5, Stazić, Gan 2, Šerfild 14, Kureš
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak Subotica 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac Mozzart 94:83
/Kovačević 16 - Spir 22/
Crvena zvezda - Budućnost 101:91
/Nvora 24 - Smit 18/
Široki - Cedevita Olimpija 70:69
/Bošnjak 19 - Hurt 24/
Nedelja
Kluž - Dubai 85:92
/Kulame 19 - Rajt 14/
Mega - Zadar 88:82
/Lučić 18 - Mihailović 20/
Krka - FMP 79:68
/Kovačević 18 - Smit 19/
Partizan Mozzart Bet - Beč 99:78
/Vildoza, Lovernj, Si 15 - Jovanović 18/
Ponedeljak
Cibona - Slovan Bratislava