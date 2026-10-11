Ovako se igra ABA! Karlik sa osmehom gledao kako Tanasković, Vildoza i Si lete protiv Beča

Međutim, znatno bitnije od same brojke na semaforu leži u činjenici da je Đoan Penjaroja uspeo da odmori glavnog igrača ekipe, i to u potpunosti. Karlik Džons je utakmicu presedeo u civilu, sa telefonom u rukama i osmehom na licu. Kako i ne bi kada su njegovi saigrači odradili posao bez ikakve drame protiv realno znatno slabijeg protivnika. Sada Karlik može sa punom svežinom da se posveti velikim obavezama naredne nedelje u Evroligi, jer prvo u utorak u Beogradsku arenu stiže moćni Panatinaikos predvođen Željkom Obradovićem, a zatim se putuje u Istanbul na noge Fenerbahčeu.

Što tiče individualne statistike, Žofri Lovernj i Luka Vildoza su imali po 15 poena, Nikola Tanasković je imao 14, baš kao i Bandža Si koji je igrao kao da je 2017. godine. Moramo da istaknemo i Alesandra Pajolu koji je bio idealna zamena za Karlika. Kao pravi general na terenu večeras je podelio 12 asistencija.

Što se tiče same utakmice u Pioniru, nekoliko važnih detalja bilo je vredno posebne pažnje. Pre svih, povratak na parket Lamara Stivensa. Snažni krilni igrač se oporavio od povrede šake i evidentno je da će biti potpuno spreman za evroligaške izazove. Koliko je falio ekipi videlo se na gostovanju Real Madridu, posebno u drugom poluvremenu. Danas je dobio doziranu minutažu i odbrano pokazao koliko je bitna karika, a upisao je i jedno spektakularno zakucavanje u drugoj deonici kada je Partizan pravi veliku seriju kojom je i prelomio meč.

Pre tog atraktivnog poteza, Partizan se donekle mučio u prvoj deonici jer se Beč nekim čudnim trojkama sa zvukom sirene održavao u životu. Ipak, bio je to period u kom je Nikola Tanasković bio centralna figura na parketu, pre svega zbog sjajnih skokova i lakih poena u reketu, mada je pogodio i van linije 6,75.

Kada već pričamo o koševima sa velike distance, onda moramo da pomenemo i pravu "bombu" Luke Vildoze, koji je na najbolji mogući način pogodio u samom finišu prvog poluvremena i poslao ekipu na odmor sa lepom zalihom.