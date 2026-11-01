Partija karijere Uroša Trifunovića! Nekadašnji košarkaš Partizana ubacio osam trojki
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 13:07
Srpski internacionalac postigao čak 32 poena
Na pomen imena Uroša Trifunovića obično se setite činjenice da srpski krilni igrač nije dobio potpunu i kontinualnu priliku da u potpunosti eksplodira u Partizanu. Iako je godinama bio član kluba iz Humske i igrao za razne stručnjake — najviše za Željka Obradovića — stekao je reputaciju igrača kome minutaža drastično varira, nekoga ko odrađuje vrhunski posao u odbrani, dok bi u napadu tek povremeno bljesnuo.
Zato i nije bilo veliko iznenađenje kada je napustio Partizan pre dve sezone. Menjao je sredine, kratko nosio i dres Makabija gde takođe nije imao zapaženiju ulogu, a onda je ovog leta prelomio, vratio se u Tursku i napravio ubedljivo najbolji potez u dosadašnjoj karijeri. Svojevremeno je uspešno branio boje Tofaša, a sada u taboru Turk Telekoma pruža izvanredne partije. Ipak, ovo što je uradio danas... Danas je odigrao verovatno najbolju i najefikasniju utakmicu u čitavoj karijeri!
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U ubedljivoj pobedi svoje ekipe u 6. kolu šampionata Turske protiv Erkspora rezultatom 89:71, Trifunović je doslovno eksplodirao i brojao čak do 32 postignuta poena!
Sve brojke koje je Trifunović danas ostavio iza sebe izgledaju impresivno. Na parketu je proveo 32 minuta, ali ono što ovaj nastup izdvaja i stavlja u rubriku „verovali ili ne” jeste neprikosnovena efikasnost. Iz igre je pogodio nadrealnih 10 od 11 šuteva! Kada se pogleda podatak da je van linije 6,75 metara pogodio čak osam trojki iz devet pokušaja, jasno je kakav je šuterski čas održao povremeni srpski reprezentativac.
Ovo je već druga utakmica zaredom u Turskoj u kojoj Trifunović bez problema prebacuje granicu od 20 poena. U prošlom kolu protiv Denizlija (za koji nastupa Marko Pecarski) ubacio je 21 poen, a pamti se i odlično izdanje protiv Bešiktaša srpskog selektora Dušana Alimpijevića kada je ugradio 14 poena.
Na drugoj strani, u poraženom sastavu Erkospora, istakao se još jedan bivši član crno-belih — Dalas Mur meč je završio sa 19 postignutih poena.