Partija karijere Uroša Trifunovića! Nekadašnji košarkaš Partizana ubacio osam trojki

U ubedljivoj pobedi svoje ekipe u 6. kolu šampionata Turske protiv Erkspora rezultatom 89:71, Trifunović je doslovno eksplodirao i brojao čak do 32 postignuta poena!

Sve brojke koje je Trifunović danas ostavio iza sebe izgledaju impresivno. Na parketu je proveo 32 minuta, ali ono što ovaj nastup izdvaja i stavlja u rubriku „verovali ili ne” jeste neprikosnovena efikasnost. Iz igre je pogodio nadrealnih 10 od 11 šuteva! Kada se pogleda podatak da je van linije 6,75 metara pogodio čak osam trojki iz devet pokušaja, jasno je kakav je šuterski čas održao povremeni srpski reprezentativac.

Ovo je već druga utakmica zaredom u Turskoj u kojoj Trifunović bez problema prebacuje granicu od 20 poena. U prošlom kolu protiv Denizlija (za koji nastupa Marko Pecarski) ubacio je 21 poen, a pamti se i odlično izdanje protiv Bešiktaša srpskog selektora Dušana Alimpijevića kada je ugradio 14 poena.

Na drugoj strani, u poraženom sastavu Erkospora, istakao se još jedan bivši član crno-belih — Dalas Mur meč je završio sa 19 postignutih poena.