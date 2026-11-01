PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Partizan pod pritiskom, Lalat za izbegavati

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

PARTIZAN - ZEMUN, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Posle pobede nad Radničkim iz Niša, navijači očekuju nova tri boda protiv Zemuna. Vratio se Aleksandar Stanojević, čovek koji zna kako se dolazi do rezultata, a rezultat je trenutno najpotrebniji Partizanu. Ne lepa igra ili razvijanje mladih. Uz Mozzart Relax kec bi mogao još brže da dođe.

KOMO - VENECIJA, 12.30

(Fudbal, Italija 1)

Komo igra izvanredno od starta sezone, a trenutno je u seriji od tri vezane pobede u italijanskom prvenstvu. Očekuje se da taj niz nastavi i protiv Venecije, koja je trenutno poslednja na tabeli i zaista ne izgleda dobro. Za ovaj meč važi benefit Mozzart Relax.

LACIO - KALJARI, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

Lacio blista pod vođstvom Đenara Gatuza i trenutno je prvi na tabeli Serije A. Ima isti broj bodova kao Inter, ali i utakmicu manje. Kaljari će doduše biti neugodan rival, iako u Rim stiže nakon tri uzastopna poraza. Kec će možda doći i pre poslednjeg sudijskog zvižduka uz Mozzart Relax.

AJNTRAHT FRANKFURT - HAMBURGER, 17.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Ajntraht po prikazanom ove sezone ne bi trebalo da je favorit protiv Hamburgera, ali domaći teren je domaći teren. A, na poslednja tri duela na svom terenu tim iz Frankfurta je neporažen, dok je motiv da se savlada Hamburger sigurno ogroman. Uz Mozzart Relax kec bi mogao još brže da dođe.

VREDI PROBATI

IMT NOVI BEOGRAD - ČUKARIČKI, 14.00

(Fudbal, Srbija 1)

Čukarički je u seriji od dve pobede i izgleda sve bolje i bolje pod novim trenerom. Međutim, IMT beleži sjajne rezultate ove sezone i skoro je nemoguće ne verovati u ekipu sa Novog Beograda. Pogotovo kada Mozzart Relax može da spasi stvar ukoliko IMT povede sa dva razlike.

LIVERPUL - ARSENAL, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Arsenal kao šampion stiže na Enfild i to mu je glavna prednost u odnosu na Liverpul. Iako je tim Mikela Artete osakaćen povredama, nema dileme da zna da igra velike utakmice i baš zato vredi probati sa dvojkom, koja uz Mozzart Relax može i brže da dođe.

PARIZ - MONAKO, 17.15

(Fudbal, Francuska 1)

Monako ide na neugodno gostovanje Parizu, ali niko ne sumnja da li je kvalitetniji tim. Samo to treba da dokaže i na terenu. U poslednje vreme ne blista, ali i te kako vredi probati, posebno uz benefit Mozzart Relax.

ZA IZBEGAVATI

RADNIČKI 1923 - NOVI PAZAR, 16.00

(Fudbal, Srbija 1)

Ovde je kec za izbegavati. Ova utakmica ima potencijal da "gori", posebno zbog odnosa dva trenera. Poznato je da Lalatović ume da "napali" ekipu pred ovakve mečeve i zaista niko ne može da kaže da je kec sigurica.