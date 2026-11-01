Kako to nepisano pravilo nalaže, usledilo je skandiranje gostujućih navijača iz Londona koji su mu prizivali otkaz, međutim mnogo gore po momka koji će dvadesetak dana kasnije proslaviti 33. rođendan bilo je to što je izgubio poverenje svojih navijača, na šta su ukazivali povici istih kako 'ne zna šta radi'.

O, kako se u Istočnom Saseksu samo promenila klima u međuvremenu...

Fabijan Hirceler (©Reuters)

Nepunih devet meseci kasnije Brajton ubira plodove poverenja ukazanog čoveku koji je po dolasku u klub postao najmlađi trener u istoriji Premijer lige. Čoveka čije su akcije značajno skočile nakon što je dobio 13 od poslednje 21 ligaške utakmice računajući i prošlu sezonu. Nju je okončao tek drugim plasmanom u Evropu u klupskoj istoriji, aktuelnu započeo tako što je nastavio da prkosi očekivanjima neutralnih ljubitelja fudbala na šta je Brajton kao klub poslednjih godina i navikao premijerligašku publiku.

Da pomera granice, što je uostalom uradio jučerašnjim podvigom na Etihadu, ponudivši ostrvskoj fudbalskoj javnosti osnovu da mašta o novoj bajci sličnoj onoj koju je pre deset godina ispisao Lester i ujedno argumente da pokrene debatu o tome da li je Brajton trenutno najbolji tim u Engleskoj? Dakle, ne najkvalitetniji i svakako ne najskuplji, već - najbolji, o čemu se svakako da diskutovati.

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Jer Brajton je pod jedan najefikasniji tim Premijer lige posle nepotpunog devetog kola. Uz to je primio više golova (sedam) samo od Arsenala (pet), koji je pride deklasirao sredinom februara. Mesec i po dana kasnije dobio je i Mančester Siti, drugi tim koji je ispred njega na tabeli. I šampiona i vicešampiona bez primljenog gola. Ipak, ono što više od samih pobeda nad glavnim pretendentima na titulu oduševljava u vezi Brajtona jeste način na koji je dolazio do njih odnosno taktička raznovrsnost koju je Hirceler unapredio u odnosu na prethodne dve sezone.

©Reuters

Tokom njih je Brajton slovio za ekipu koja umire u lepoti i zbog toga često plaća visoku cenu. Ipak, serija loših rezultata iz prošle takmičarske godine navela je talentovanog nemačkog stratega da promeni pristup. Galebovi više nisu 'samo' tim lep za oko koji uživa u posedu lopte, već su tome dodali preko potrebnu fizičku snagu i razvili umetnost branjenja, pa su na šest od devet ligaških utakmica sačuvali mrežu. Između ostalog i u sudarima sa šampionom i vicešampionom. Uz to su postali opasni i iz prekida, segmenta igre iz kojeg su postigli čak deset golova, više od bilo kojeg drugog tima u ligi.

Segmenta igre koji je proširio Hircelerovu lepezu i Brajton pretvorio u taktičkog kameleona sposobnog da na različite načine dolazi do pobeda. Tako je Arsenal pojeo visokim presingom, dok je Mančester Siti ukrotio organizovanom defanzivom, prekinuvši mu seriju od 27 utakmica u svim takmičenjima - ne računajući Komjuniti Šild - na kojima je postigao makar jedan gol. I sada i jednima i drugima diše za vrat.

I sve to iako je OPTA njegov raspored u uvodnih deset kola - u sledećem, desetom, dočekuje Brentford - ocenila kao najteži u Premijer ligi. Sve to iako je drugu godinu zaredom Hirceler tokom leta ostao bez nosilaca igre poput Karlosa Balebe, Jan Pola van Hekea i Danija Velbeka, zbog čega je ponovo morao da se oslanja na malo kome poznata imena i baca u vatru neiskusne, na velikoj sceni nedokazane igrače (od starta sezone u Premijer ligi debitovala mu šestorica mlađih od 23 godine).

I opet je tu, na samo dva boda od finansijski znatno moćnijih i individualno kvalitetnijih Arsenala i Mančester Sitija, ohrabren podacima koji ukazuju da je na putu ka nečemu velikom. Jer od sezone 2018/19 naovamo, samo su četiri tima postigla 24 gola u uvodnih devet kola Premijer lige. Dva su sezonu završila sa titulom u rukama, druga dva bila vicešampioni. S druge strane, bolji defanzivni učinak u istom periodu imalo je osam timova od kojih je polovina završila na tronu...

"Postoje samo dve opcije. Da odustanem ili da nastavim još jače", rekao je Hirceler nakon pomenutog poraza od Kristal Palasa početkom februara. Srećom po Brajton, nastavio je još jače, jer kao što je pojasnio, uvek bira drugu od pomenutih opcija.

A govorili su da ne zna šta radi...

PREMIJER LIGA, 9. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)

/Rodžers 50, Palmer 64pen/

Bornmut - Lids 2:0 (1:0)

/Evanilson 31, Adli 90+4/

Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Milenković 30ag, Tijago 76/

Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)

/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/

Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)

/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/

Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)

/Ajari 11/

Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)

/Grej 25, Van Heke 73/

Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)

/Džekson 39 - Suzuki 64ag/

Nedelja

17.30: (2,65) Liverpul (3,45) Arsenal (2,60) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama