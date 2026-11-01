Vlahović želi da prekine seriju, Italijano menja formaciju zbog Oha

Srpski golgeter je naoštren da značajno popravi svoj gol saldo, koji trenutno stoji na šest golova i jednoj asistenciji. Poslednji gol postigao je 11. oktobra u pobedi nad Kodžaelijem (2:1) u 7. kolu.

17.00: (5,30) Kašimpaša (4,60) Bešiktaš (1,55)

Pre toga, Vlahović je postigao het trik protiv Čoruma, a dao je gol i u derbiju sa Fenerbahčeom i na meču sa Amedom. Nema dileme da trener Vinćenco Italijano ima veliko poverenje u njega, ali turski mediji prenose da će bivši trener Bolonje i Fiorentine na večerašnjem susretu promeniti formaciju.

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Razlog za to je sve bolja forma napadača iz Južne Koreje, Hjeon-Gija Oha, pa Italijano čini sve da ga nagradi značajnijom ulogom u timu. On smatra da bi bilo kontraproduktivno držati Oha na klupi kada je pokazao da ima njuh za golove, pa će otuda na sve većem broju mečeva Oh igrati uz Vlahovića u formaciji 4-4-2, posebno kada su u pitanju mečevi kod kuće.

"Nije lako ulaziti na teren i imati uvek direktan uticaj na dešavanja. Oh je veoma dobar primer. Mislim da uz Dušana Vlahovića i Semiha Kiličoja može mnogo da pomogne ekipi tokom sezone", kaže Italijano.

Oh i Vlahović su ove sezone dva puta bili zajedno na terenu u špicu napada. Prvi put protiv Ameda, kada je Vlahović igrao od početka, a Oh ušao umesto Agbadua u 79. minutu. Potom u prošlom kolu kada je Oh ušao na teren u 65. minutu i 11 minuta kasnije postigao gol na dodavanje Vlahovića, čime je obezbedio pobedu Bešiktaša.

Posle tog meča, fudbaler iz Južne Koreje je jasno pokazao da mu je želja da više igra sa srpskim golgeterom u napadu, što je očigledno prihvatio i Italijano.

"Sve zavisi, mi možemo da igramo sa jednim ili dva napadača. Ono što je sigurno je da se na terenu uz Vlahovića osećam zaista dobro. Mi smo dva različita tipa igrača", poručio je Oh.

Kasimpaša je ipak protivnik za respekt, ima samo dva boda manje i priliku da preskoči Bešiktaš ukoliko pobedi. U poslednja dva kola pokazala je da je u dobroj formi pobedama nad Samsunom (4:1) i Ejupom (1:0), pa će svakako imati ogroman motiv da dođu i do treće u nizu.

TURSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Konja - Galatasaraj 0:4 (0:2)

/Osimen 12, Akgun 28, Batrakov 49, Leao 55pen/

Subota

Erzurum - Čorum 1:3 (0:1)

/Diabate 74 - Sojundžu 20, Ramirez 71, 78p/

Kodžaeli - Rize 0:0

Fenerbahče - Gectepe 1:2 (1:0)

/Genduzi 45+1 - Armstrong 76, Enrike 78/

Nedelja

Amed - Ejup u toku

14.00: (1,75) Bašakšehir (4,00) Samsun (4,20)

14.00: (1,22) Trabzon (6,00) Gazijantep (12,00)

17.00: (5,30) Kašimpaša (4,60) Bešiktaš (1,55)

Ponedeljak

18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)

***kvote su podložne promenama