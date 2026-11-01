Petica kao nada, Keln želi da izbegne crni rekord

Naime, Keln je u užasnoj seriji mečeva bez pobede u gostima. Ona traje duže od godinu dana, tačnije od 3. oktobra prošle godine kada je slavio na gostovanju Hofenhajmu (1:0). Od tada, u mečevima za bodove, Jarčevi su odigrali 16 mečeva na strani, šest puta su osvojili bod, a deset puta susrete završavali pognutih glava.

Dogodi li se da i ovog popodneva ostanu kratkih rukava, izjednačiće sopstveni negativni rekord iz sezone 2003/04. Tada su imali 17 mečeva u gostima bez pobede u Bundesligi, a to je bila sezona kada su ispali iz elitne divizije.

15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,60)

Pobede u Kupu se ne računaju, a Keln je ovog leta u prvoj rundi borbe za DFB Pokal pobedio u gostima Vircburger Kikerse sa 2:1. Bilo je to kolo pre ovog ubedljivog trijumfa nad Unionom u utorak u kojem su strelci bili Said El Mala (dva puta), Linton Maina, Isak Bergman Johaneson i Sebastijan Sebulonsen.

Pre pobede nad Unionom, Keln se mučio u Bundesligi. Na sedam utakmica od početka sezone, napadači Jarčeva su mreže protivnika tresli samo osam puta, tako da ova poslednja pobeda iako je u kupu, daje nadu da će se golgeteri probuditi kada je reč i o mečevima za bodove. Posebno jer su početkom oktobra ostali bez dvojice napadača zbog povreda, Tajsa Dalinge i Ragnara Ahea.

"Drago mi je da su momci konačno nagrađeni za svoj trud. Svesni smo šta radimo svakog dana, znamo šta je to što pravimo. Priprema za meč sa Unionom nije se razlikovala od one za meč sa Šalkeom u ligi. Imali smo premalo vremena i samo smo se držali plana", kaže trener Kelna Rene Vagner.

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On se nada da je kriza postizanja golova iza njih, ali to treba dokazati na terenu.

"U fudbalu ne ide uvek sve kako ste planirali. Mogu samo da se nadam da će funkcionisati u većinini mečeva. Najvažnije od svega je da su momci uvek verovali da su u stanju da postižu golove. Nismo radili ništa blesavo, nismo menjali ništa drastično. Radili smo an detaljima koji su bili detektovani. Kada jednom pukne taj lanac koji nas je sputavao, definitivno može da se igra lakše i hrabrije. Imaćemo šanse i na nama je da ih koristimo. Uspeli smo na prošlom meču da damo pet golova, nadam se da ćemo i u narednom meču sa Unionom da nastavimo u tom ritmu koji nam omogućava da u mečeve ulazimo znatno lakše", dodao je Vagner.

Mladi stručnjak je bio kritikovan posle remija sa Šalkeom (0:0), ali stvari je veoma brzo postavio na svoje mesto.

"Videli smo kako je kada su navijači nezadovoljni rezultatima i igrom, ali ubrzo posle toga i šta se dešava na tribinama kada igramo fudbal kakav želimo. Fudbal je takav, možete da imate sjajnu nedelju treninga i da napravite dobar plan, a da opet izađete na teren i izgubite zahvaljujući nekom odbitku", poručio je Vagner.

Union je u još slabijoj poziciji, on je pretposlednji sa svega šest bodova, ali pre poraza u kupu od Kelna imao je seriju od tri meča bez poraza (pobeda i dva remija). Doduše, evidentno je da Čelični teško postižu golove. Na poslednjih sedam mečeva mrežu protivnika zatresli su samo tri puta, pa je jasno zašto su tako nisko plasirani.

BUNDESLIGA – 8. KOLO

Petak

Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)

/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/

Subota

Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)

/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/

Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0

Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)

/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/

Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)

/Nusa 37p, Kardoso 78/

Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)

/Fulkrug 57, Dinkči 82/

Bajern - Borusija Dortmund 2:2 (1:0)

/Lajmer 38, Upamekano 66 - Girasi 60, Silva 89/

Nedelja

15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,60) - MOZZART RELAX

17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,90) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama