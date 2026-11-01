BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LACIO – KALJARI (tip 1, kvota 1,43) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Posle poraza Intera u gradskom derbiju od Milana (1:3), Lacio bi mogao da bude novi lider Serije A ako ne bude izgubio na Olimpiku protiv Kaljarija. Tim sa Sardinije je dobro počeo šampionat Italije, ali je onda vezao tri poraza. Četa Đenara Gatuza je najprijatnije iznenađenje na Apeninima, sa sedam trijumfa i remijem, bez poraza.

LION – ANŽE (tip 1, kvota 1,40) – početak 17.15 MOZZART RELAX

Lion je i dalje u vrhu Lige 1, ali je u padu forme, sa dva poraza u prethodna tri kola. Prilika za ulazak u novu pobedničku seriju je gostovanje skromnog Anžea, koji ima samo bod u prethodna tri kola. Tim Paula Fonseke na svom terenu ove sezone ima maksimalan učinak, sve četiri pobede.

KOMO – VENECIJA (tip 1, kvota 1,23) – početak 12.30 MOZZART RELAX

Komo je kandidat za Ligu šampiona. Ukoliko pobedi feneraša Veneciju, biće na četvrtom mestu, ispred Milana, a iza Lacija, Intera i Rome. Tim Seska Fabregasa je na svom terenu kraj jezera primio samo gol na tri utakmice (dva trijumfa i remi).

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SANTANDER – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – početak 16.15 MOZZART RELAX

Lakše diše Žoze Murinjo posle pobede u El Klasiku pre sedam dana u Barseloni. Izostanak Brajana Vinisijusa Žuniora ne samo da nije oslabio Real, nego Madriđani igraju bolje bez svoje zvezde padalice. Jan Diomande ga je zamenio i preti da uzme status nedodirljivog. Santander je bez poraza ove sezone na svom terenu (tri pobede i dva remija), ali su Kraljevići veliki favorit u Santanderu.

FALKIRK – SELTIK (tip 2, kvota 1,45) – početak 14.00

Seltik je lider u Škotskoj sa četiri boda više od gradskog rivala Rendžersa. Dok je u Evropi veoma loš, u domaćim okvirima zeleno-beli su i dalje najbolji i prvi favoriti za odbranu trona. Falkirk je odličan, sa tri vezane pobede, ali je tim Martina O’Nila bliži tri boda.

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