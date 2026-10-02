Partizan Mozzart Bet može još bolje, prvo da zaustavi Obsta i Vašingtona

Dosta toga je već jasno što se tiče Partizanove igre, iako su odigrane samo dve utakmice. Ovosezonski rezultati crno-belih zavisiće od inspiracije Karlika Džonsa , kao i odbrane koja mora da bude na vrhunskom nivou. Deluje da će u Sap Gardenu defanziva Partizana biti najključnija tačka u ove tri utakmice. Bajern u svojim redovima poseduje vrhunske strelce, igrače koji su sposobni da svakom rivalu ubace 20 i više poen, a ti se misli na Andreasa Obsta i Dvejna Vašingtona . Nemački šuter i nekadašnji član crno-belih poznati su po tome što mogu vrlo lako da se "zapale", te tako naprave problem svakom rivalu, pa će osnovni zadatak Beograđana biti upravo da zaustave njih dvojicu.

Elem, stvarnost je takva da crno-beli, bez obzira na nekompletnu rotaciju, izgledaju dobro i u Bavarskoj imaju priliku za novu recku. Istina, neko će reći da je nepovoljno to što Penjarojin tim ima seriju gostovanja, ali objektivno gledano daleko je bolje u ovom momentu ići na megdane Parizu i Bajernu, nego na primer atinskim velikanima.

Potrebno je da Đoan Penjaroja za pomenuti tandem ima istu taktiku kao za Nadira Hifija. Defanzivni intenzitet na glavnim napadačima Bajerna mora biti konstantan, pa će ovo biti još jedna fizički zahtevna utakmica za glavne defanzivce crno-belih u spoljnoj liniji (Luka Vildoza, Alesandro Pajola i Kajl Olman), koji su pokazali da su u zavidnoj formi na početku sezone. Jasno je da kako Obst, tako i Vašington, mogu da nadigraju protivničku, ali i da nateraju sopstvenu ekipu da kapitulira, jer i oni koji tek rekreativno prate evropsku košarku znaju da će njih dvojica nastaviti da šutiraju, čak i u slučaju da imaju 0/10 iz igre. Upravo u ovome leži šansa crno-belih. Potrebno je vodeći tandem Bajerna naterati na nervozu, uzastopne promašaje, a onda da usledi egzekucija.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Ono što takođe može da raduje pristalice kluba iz Humske jeste što pored vrlo dobre igre u prva dva kola i dalje ima prostora za napredak, a tu se pre svega misli na Itana Tompsona. Amerikanac mora da se istrpi, jer mu je ovo ruki sezona u Evropi. Potrebno mu je da upozna način igranja ovdašnje košarke, pa je potpuno jasno da su ova njegova izdanja daleko od maksimuma, kao i toga šta se od njega očekuje.

Ukoliko se prema njemu prilazi s kritičke strane, onda je tačno da je on bio najslabija karika crno-belih u prve dve utakmice. Međutim, s obzirom na to da je i dalje u periodu tranzicije i privikavanja, onda ove partiju nisu ništa neuobičajeno. Naime, Tompson može da dobije i određeni "grejs period" u smislu dužine adaptacije, jer u timu ima dosta igrača koji mogu da ga pokriju i rasterete ga. Svakako, jednom će morati da se pokaže, oslobodi ruku, a što upravo meč u Minhenu ne bi bio odskočna tačka za nekadašnjeg igrača Indijane.

Znao je Partizan Mozzart Bet u prošlosti da slavi u Minhenu, gde zbog tradicionalno ogromne podrške publike igrao kao na domaćem terenu. Bajern je odlična prilika za crno-bele da nastave sa startom iz snova i dođu do treće pobede na startu, što ni oni najuporniji tragači za dlakom u jajetu ne bi mogli da podvedu pod slučajnost.

EVROLIGA, 3. KOLO

Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!

Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)

*** Kvote su podložne promenama