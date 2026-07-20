Partizan platio skoro 50% kazni ABA lige! Crno-beli potrošili 354.900 evra prošle sezone

Ukupno su klubovi u ABA ligi platiti oko 278.000 evra, a večiti rivali, Partizan i Crvena zvezda, zajedno pokrivaju najveći deo lige.

Iza Partizana nalazi se Crvena zvezda sa 73.550 evra kada je ABA liga u pitanju, dok je treći na listi Zadar sa 44.001 evrom. Na drugom kraju spektra su klubovi poput FMP-a, koji je platio svega 750 evra.

Situacija za crno-bele nije bila ništa blaža ni na evroligaškoj sceni jer su i tu apsolutni lideri. U elitnom evropskom takmičenju za sezonu 2025/26, Partizan je kažnjen sa dodatnih 232.500 evra.

Kada se saberu regionalni i evropski računi, Partizan je samo na ime kazni morao da izdvoji čak 354.900 evra.

Sve kazne klubova u ABA ligi

Partizan Mozzart Bet - 122.400

Crvena zvezda - 73.550

Zadar - 44.001

Krka - 10.050

Budućnost - 6.850

Borac Mozzart - 5.400

Cedevita Olimpija - 2.500

Dubai - 1.500

Spartak Subotica - 1.450

KK Mega - 1.000

Ilirija - 1.000

Kluž - 1.000

KK Beč - 1.000

FMP - 750

* sve cifre su u evrima