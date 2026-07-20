Partizan platio skoro 50% kazni ABA lige! Crno-beli potrošili 354.900 evra prošle sezone
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 14:12
Partizan Mozzart Bet plaćao najviše u regionalnom takmičenju, ali i u Evroligi
Kada podvučemo crtu pod prošlu sezonu regionalne košarke, jedan podatak se posebno izdvaja, novčane kazne koje su klubovi morali da uplate na račun ABA lige. Na ubedljivom prvom mestu nalazi se Partizan Mozzart Bet, koji je platio astronomskih 122.400 evra, nezvanično saznaje Mozzart Sport.
To čini čak 44 odsto od ukupne sume svih izrečenih kazni u regionalnom takmičenju.
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Ukupno su klubovi u ABA ligi platiti oko 278.000 evra, a večiti rivali, Partizan i Crvena zvezda, zajedno pokrivaju najveći deo lige.
Iza Partizana nalazi se Crvena zvezda sa 73.550 evra kada je ABA liga u pitanju, dok je treći na listi Zadar sa 44.001 evrom. Na drugom kraju spektra su klubovi poput FMP-a, koji je platio svega 750 evra.
Situacija za crno-bele nije bila ništa blaža ni na evroligaškoj sceni jer su i tu apsolutni lideri. U elitnom evropskom takmičenju za sezonu 2025/26, Partizan je kažnjen sa dodatnih 232.500 evra.
Kada se saberu regionalni i evropski računi, Partizan je samo na ime kazni morao da izdvoji čak 354.900 evra.
Sve kazne klubova u ABA ligi
Partizan Mozzart Bet - 122.400
Crvena zvezda - 73.550
Zadar - 44.001
Krka - 10.050
Budućnost - 6.850
Borac Mozzart - 5.400
Cedevita Olimpija - 2.500
Dubai - 1.500
Spartak Subotica - 1.450
KK Mega - 1.000
Ilirija - 1.000
Kluž - 1.000
KK Beč - 1.000
FMP - 750
* sve cifre su u evrima