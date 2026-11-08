Ne priča se dovoljno o Betisu, a tu je! Akcije kvarene Isku, ne i Sebaljosu… (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 16:24
Manuel Pelegrini protiv Elćea pogodio sa izmenama, Mark Batra se pretvorio u golgetera - 0:2
Pogledi su večito upereni ka Real Madridu i Barseloni, povremeno oni skrenu ka Atletiko Madridu. I s razlogom je to tako. Ali, katkad treba proširiti vidike, pogledati sa strane, jer ima šta da se vidi. Naročito u Andaluziji, u onom zeleno-belom delu.
Ne priča se dovoljno o Betisu, a tu je! Ne prati baš u stopu veliku trojku španskog, malo zaostaje, međutim, kako je krenuo - sve ide ka tome da će biti glavni kandidat za još jedno mesto u Ligi šampiona. Manuel Pelegrini je napravi tim koji igra možda i najdopadljivije u Primeri, stvara sijaset šansi i pobeđuje. Čak i kada zaliči da bi mogao da prokliza, kao na gostovanju Elćeu - 0:2 (0:0).
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Stari je lisac Manuel Pelegrini, zna da oseti trenutak. Kada su saigrači kvarili Iskove akcije i propuštali dobre prilike (bio uključen u napade u kojima su završnu reč imali Pablo Fornals, Fran Garsija i Abde Ezalzuli), odlučio je da mu pridoda novog kreativca, onoga kome baš i nije naročito išlo u tekućoj sezoni…
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Nijedan gol, niti asistenciju nije imao Dani Sebaljos u dosadašnjem toku sezone, a njegov ulazak na teren danas je sve promenio.
I ne samo njegov, nego i Rodriga Rikelmea, jer uporavo je španski ofanzivac završio prvi ozbiljan napad koji je Dani Sebaljos pokrenuo. Nakon desetak minuta provedenih na terenu, tražio je na drugoj stativi Hosea Morantea i - pronašao ga je. Trznuo je glavom, uzdrmao stativu, a lopta se odbila pravo na nogu Rodriga Rikelmea.
Mogli su da odahnu u Betisu, led je probijen. Koliki teret je svima u andaluškom klubu pao sa pleća, videlo se u nadolazećim minutima. Aitora Ruibala sprečio je Matijas Dituro da postigne pogodak, izvio se kao mačka, ali samo minut kasnije, posle kornera, ništa nije mogao. I ponovo je prste umešao Dani Sebaljos!
Imao je predasistenciju kod gola Rodriga Rikelmea, da bi iz kornera servirao sve Marku Barti. Te situacije su ove sezone poprilično učestale. Ušao je štoper u golgetersku seriju: u prethodnom kolu načeo je Malagu, upisao se na početku i protiv Levantea, a najbolje ga je zapamtio Lil, pošto mu je u Ligi šampiona spakovao dva komada…
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
Osasuna - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)
/Katena 90 - Niko Vilijams 85/
Valensija - Real Madrid 0:3 (0:2)
/Valverde 28, Guler 36, Embape 75/
Nedelja
Elče - Betis 0:2 (0:0)
/Rikelme 81, Bartra 89/
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama