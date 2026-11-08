Ne priča se dovoljno o Betisu, a tu je! Akcije kvarene Isku, ne i Sebaljosu… (VIDEO)

Pogledi su večito upereni ka Real Madridu i Barseloni, povremeno oni skrenu ka Atletiko Madridu. I s razlogom je to tako. Ali, katkad treba proširiti vidike, pogledati sa strane, jer ima šta da se vidi. Naročito u Andaluziji, u onom zeleno-belom delu.

Ne priča se dovoljno o Betisu, a tu je! Ne prati baš u stopu veliku trojku španskog, malo zaostaje, međutim, kako je krenuo - sve ide ka tome da će biti glavni kandidat za još jedno mesto u Ligi šampiona. Manuel Pelegrini je napravi tim koji igra možda i najdopadljivije u Primeri, stvara sijaset šansi i pobeđuje. Čak i kada zaliči da bi mogao da prokliza, kao na gostovanju Elćeu - 0:2 (0:0).