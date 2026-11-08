(©Reuters)
Klop ostao bez štopera za meč sa Srbijom
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Vreme čitanja: 1min | ned. 08.11.26. | 16:09
Valdemar Anton ne dolazi u Beograd
Probleme sa povređenim igračima ima Veljko Paunović uoči meča sa Nemačkom (13. novembar), ali ima ih i selektor pancera Jirgen Klop.
Kako je objavio nemački Skaj, štoper Štutgarta Valdemar Anton neće moći da se stavi na raspolaganje selektoru Klopu za finiš Lige nacija zbog povrede. Anton ima problem sa mišićem, te će naredne dve nedelje provesti na terapijama.
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Valdemar Anton je standardni član odbrane Nemačke, odigrao je svih 90 minuta protiv Srbije u Minhenu, kao i posle toga protiv Grčke. U dresu reprezentacije skupio je 17 nastupa.
Umesto Antona poziv je naknadno stigao krilnom beku Lajpciga Ridleu Bakuu, a od pozvanih igrača Klopu su na štoperskim pozicijama ostali na raspolaganju Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Tiao i Fin Jelč.
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Jirgen KlopLiga nacijaReprezentacija NemačkeValdemar Anton
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