Klop ostao bez štopera za meč sa Srbijom

Valdemar Anton je standardni član odbrane Nemačke, odigrao je svih 90 minuta protiv Srbije u Minhenu, kao i posle toga protiv Grčke. U dresu reprezentacije skupio je 17 nastupa.

Umesto Antona poziv je naknadno stigao krilnom beku Lajpciga Ridleu Bakuu, a od pozvanih igrača Klopu su na štoperskim pozicijama ostali na raspolaganju Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Tiao i Fin Jelč.