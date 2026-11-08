Vratio se Emre nakon 2.000 dana i oživeo miljenika
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 15:55
Situacija u Fenerbahčeu se popravlja
Da je Fenerbahče usvojio ostavku Ismaila Kartala početkom septembra, kada ju je turski trener nudio, možda bi danas njegovi navijači sa mnogo više entuzijazma slavili pobedu nad Čorumom.
Ali, današnja petarda (5:0) protiv novajlije u ligi je samo podsetila Fenerove navijače koliko vremena i bodova su prosuli sa Kartalom na klupi. Smenjen je pre desetak dana, na njegovo mesto je došao legendarni Emre Belozoglu i uspeo za kratak period da razdrma usnulu ekipu Kanarinaca.
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Emre nije sedeo na klupi pre nekoliko dana u pobedi nad Liverpulom (3:2) u Ligi šampiona, ali je danas u potpunosti preuzeo komande i nakon 2001 dana odnosno pet i po godina opet seo na klupu Fenerbahčea. Ispostavlja se da je promena trenera lekovita po klub u koji su uložene na stotine miliona evra poslednjih godina.
Nije skromni Čorum merna jedinica za bilo šta, ali jeste dobar signal da će Fener pod Emreom biti znatno konkurentniji najvećim rivalima. Za vodećom Galatom kasni velikih devet bodova, ali naziru se bolja vremena…
Igrač koji bi najviše mogao da profitira od Emreovog povratka na klupu je Irfan Džan Kahveči. Njih dvojica imaju poseban odnos, a iskusni ofanzivac je dobrodošlicu novom-starom treneru poželeo sa dva gola od kojih je jedan bio spektakularan. Emre ga je kao direktor doveo u Fenerbahče pre pet godina, kao trener ga uzeo na pozajmicu u Kasimpašu prošle sezone kada su hteli da ga oteraju iz Fenera i sada sarađuju po treći put u karijerama.
Kahveči će uz krilne napadače Ajdina i Grinvuda očigledno biti udarna snaga Emreovog Fenerbahčea jer je očigledno da Romelu Lukaku ne može da se probudi. Grinvud je danas načeo Čorum nakon desetak minuta igre na asistenciju Ajdina, da bi usledila Kahvečijeva bomba sa 20 metara.
Isti igrač je početkom drugog poluvremena opet pogodio i rešio pitanje pobednika, da bi u nastavku Ajdin i Grinvud dodali po još jedan gol za oduševljenje među domaćim navijačima. Teško će se Kerem Akturkoglu probiti do uloge startera u ovoj konkurenciji…
Nakon što je situacija prošlog vikenda izgledala katastrofalno posle poraza od Goztepea, trijumf nad Liverpulom i petardiranje Čoruma su lokalizovali požar nezadovoljstva među navijačkom armijom Fenerbahčea.
TURSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)
/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/
Subota
Ejup – Kodžaeli 0:2 (0:2)
/Ađej 5, Kutlu 28/
Samsun – Konja 1:0 (1:0)
/Sekongo 39/
Geztepe – Bašakšehir 1:2 (1:1)
/Žuan 18 – Zelke 22, Višća 83/
Galatasaraj – Amed 4:3 (2:0)
/Leao 7, Lafont 45ag, Batrakov 59, Jilmaz 80 – Saba 62, Orban 65, Sor 90+2/
Nedelja
Rize - Erzurum 2:1 (1:1)
/Soue 31, 66 - Dijabate 37/
Čorum - Fenerbahče 0:5 (0:2)
/Grinvud 12, 63, Kahveči 21, 56, Ajdin 74/
16.30: (5,30) Alanja (4,30) Trabzon (1,57)
19.00: (1,17) Bešiktaš (6,50) Genčlerbiriligi (15,0)
***kvote su podložne promenama