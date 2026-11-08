Vratio se Emre nakon 2.000 dana i oživeo miljenika

Emre nije sedeo na klupi pre nekoliko dana u pobedi nad Liverpulom (3:2) u Ligi šampiona, ali je danas u potpunosti preuzeo komande i nakon 2001 dana odnosno pet i po godina opet seo na klupu Fenerbahčea. Ispostavlja se da je promena trenera lekovita po klub u koji su uložene na stotine miliona evra poslednjih godina.

Nije skromni Čorum merna jedinica za bilo šta, ali jeste dobar signal da će Fener pod Emreom biti znatno konkurentniji najvećim rivalima. Za vodećom Galatom kasni velikih devet bodova, ali naziru se bolja vremena…

Igrač koji bi najviše mogao da profitira od Emreovog povratka na klupu je Irfan Džan Kahveči. Njih dvojica imaju poseban odnos, a iskusni ofanzivac je dobrodošlicu novom-starom treneru poželeo sa dva gola od kojih je jedan bio spektakularan. Emre ga je kao direktor doveo u Fenerbahče pre pet godina, kao trener ga uzeo na pozajmicu u Kasimpašu prošle sezone kada su hteli da ga oteraju iz Fenera i sada sarađuju po treći put u karijerama.

Kahveči će uz krilne napadače Ajdina i Grinvuda očigledno biti udarna snaga Emreovog Fenerbahčea jer je očigledno da Romelu Lukaku ne može da se probudi. Grinvud je danas načeo Čorum nakon desetak minuta igre na asistenciju Ajdina, da bi usledila Kahvečijeva bomba sa 20 metara.