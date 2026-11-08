Tedić dao gol, ali u pogrešnu mrežu! Blagojev Akron ponovo u zoni baraža
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 16:21
Spartak slavio na Otkrijte Areni i zadržao korak za Dinamo i Zenitom – 2:1
Došao je Slobodan Tedić sa ozbiljnim CV-om u redove Akrona iz Toljatija, nakon što je rehebilitovao karijeru u redovima matičnog Čukaričkog. Platio ga je ruski klub 400.000 evra, uveren da bi mogao da podseti na one dabne karijere kada je skrenuo pažnju Mančester Sitija.
Međutim, ne ide rođenom Novosađaninu u Premijer Ligi. Odigrao je 11 mečeva, upisao dve asistencije, ali nije skinuo golgeterski mrak. Još je danas lošom reakcijom uticao na poraz tima Srđana Blagojevića protiv Spartaka – 2:1.
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Živnuo je malo Srđan Blagojević posle trijumfa nad Dinamo iz Moskve, ali je ponovo napravio korak nazad u borbi za opstanak. Opet se nalazi u zoni baraža i verovatno ga čeka pakao do konačnog cilja, opstanka u ligi.
Otkrijete Arena nije baš mesto gde treba da se vadite, posebno što velikan iz Moskve predvođen trenerom Karsedom igralo vrlo dobro ove godine. Ali je moglo da bude sve drugačije.
Mnogo malera imao je Akron u ovom susretu. Izdržao je prvi nalet Spartaka, ali je Slobodan Tedić posle kornera i nastavka igre očajno reagovao posle centaršuta Barka. Skrenuo je loptu u sopstvenu mrežu.
Nije se dalo Tediću, ali jeste Lončaru. Nekadašnji član Novog Pazara je na kratko izjednačio rezultat.
Međutim, Spartak je jednostavno bio bolji tim. Iv rlo brzo je na asistenciju Barka pogodio Prucev, stariji brat nekadašnjeg prvotimca Crvene zvezde Jegora.
RUSIJA 1 – 14. KOLO
Petak
Lokomotiva Moskva - Rubin 0:1 (0:0)
/Teslenko 71/
Subota
Fakel – Dinamo Moskva 1:2 (1:1)
/Jakimov 12 – Fomin 3, Tjukavin 90+1/
Ahmat – Rodina 1:0 (1:0)
/Cake 34/
Krasnodar – CSKA Moskva 4:2 (2:1)
/Kordoba 16, 82, Baši 40, Utkin 74 – Kislijak 35, Glebov 90+1/
Nedelja
Krila Sovjetov - Orenburg 2:0 (1:0)
/Rahmanović 4, Mukoilov 70/
Spartak Moskva - Akron 2:1 (1:0)
/Tedić 42 ag, Prucev 64 - Lončar 58/
16.30: (1,40) Zenit (4,60) Rostov (8,00)
18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)
***Kvote su podložne promenama