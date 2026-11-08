Tedić dao gol, ali u pogrešnu mrežu! Blagojev Akron ponovo u zoni baraža

Živnuo je malo Srđan Blagojević posle trijumfa nad Dinamo iz Moskve, ali je ponovo napravio korak nazad u borbi za opstanak. Opet se nalazi u zoni baraža i verovatno ga čeka pakao do konačnog cilja, opstanka u ligi.

Otkrijete Arena nije baš mesto gde treba da se vadite, posebno što velikan iz Moskve predvođen trenerom Karsedom igralo vrlo dobro ove godine. Ali je moglo da bude sve drugačije.

Mnogo malera imao je Akron u ovom susretu. Izdržao je prvi nalet Spartaka, ali je Slobodan Tedić posle kornera i nastavka igre očajno reagovao posle centaršuta Barka. Skrenuo je loptu u sopstvenu mrežu.

Nije se dalo Tediću, ali jeste Lončaru. Nekadašnji član Novog Pazara je na kratko izjednačio rezultat.