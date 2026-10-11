Penjaroja ekspresan posle Beča: Potreban nam je dobar trening pred Panatinaikos

Šef stručnog štaba Partizana Đoan Penjaroja nije se dugo zadržavao na konferenciji za medije, s obzirom na to da od prisutnih novinara nije bilo pitanja, pa se u svom kratkom izlaganju fokusirao na analizu susreta i zgusnut raspored.

„Srećan sam što smo pobedili, ali nismo igrali konstantno 40 minuta. Imali smo problema u drugom poluvremenu sa pikenrol situacijama, napravili su dosta lakih pozicija. Moramo da popravimo odbranu. Dobra je pobeda, a duga je nedelja pred nama sa tri utakmice. Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu. Sutra nam treba dobar trening da se pripremimo za Panatinaikos“, kratko je poručio Penjaroja.

Pred crno-belima je paklen ritam u elitnom takmičenju: nakon beogradskog spektakla protiv Panatinaikosa u utorak, ekipa odmah putuje u Istanbul gde je očekuje gostovanje ekipi Fenerbahčea.