Penjaroja ekspresan posle Beča: Potreban nam je dobar trening pred Panatinaikos
Vreme čitanja: 1min | ned. 11.10.26. | 22:32
Nije bilo novinarskih pitanja za trenera Partizana posle pobede u ABA ligi
Košarkaši Partizana ubedljivom pobedom su zatvorili meč trećeg kola regionalne ABA lige, savladavši na domaćem terenu ekipu Beča rezultatom 99:78. Crno-beli su tako uspešno arhivirali klupsku obavezu na jadranškom parketu i u dobrom raspoloženju sa skorom 2-0 dočekuju izuzetno napornu evroligašku sedmicu.
Ovaj duel imao je i posebnu uvertiru jer je predstavljao poslednju proveru beogradskog tima pred okršaj sa Panatinaikosom u utorak — meč koji nosi ogromnu emotivnu težinu, budući da se najtrofejniji trener u istoriji kluba Željko Obradović prvi put vraća u Beograd otkako je napustio klupsku klupu.
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Šef stručnog štaba Partizana Đoan Penjaroja nije se dugo zadržavao na konferenciji za medije, s obzirom na to da od prisutnih novinara nije bilo pitanja, pa se u svom kratkom izlaganju fokusirao na analizu susreta i zgusnut raspored.
„Srećan sam što smo pobedili, ali nismo igrali konstantno 40 minuta. Imali smo problema u drugom poluvremenu sa pikenrol situacijama, napravili su dosta lakih pozicija. Moramo da popravimo odbranu. Dobra je pobeda, a duga je nedelja pred nama sa tri utakmice. Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu. Sutra nam treba dobar trening da se pripremimo za Panatinaikos“, kratko je poručio Penjaroja.
Pred crno-belima je paklen ritam u elitnom takmičenju: nakon beogradskog spektakla protiv Panatinaikosa u utorak, ekipa odmah putuje u Istanbul gde je očekuje gostovanje ekipi Fenerbahčea.