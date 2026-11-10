Penjaroja: Imam dobre vesti...

Govoreći o Baskoniji, timu u kome je proveo značajan deo trenerske karijere, strateg crno-belih upozorio je na potencijalne zamke uprkos slabijem startu Španaca u elitnom takmičenju. „Jasno je da novom treneru treba vremena. Imaju problema sa povredama, posebno na centarskim pozicijama, ali im se vratio Kurucs koji je veoma važan igrač. Baskonija je dobar tim sa odličnim šuterima i bekovima. Kobi Simons, Duarte pre povrede, kao i Loson, igraju u sjajnom ritmu. Posebno bih istakao mladog Joksimovića — u ovom trenutku on je jedan od najvažnijih igrača, neverovatan talent pred kojim je sjajna budućnost. Bila bi velika greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da imaju samo jednu pobedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno i ne nametnemo naš ritam, nećemo pobediti.”

Upitan da prokomentariše najnovije glasine oko eventualnog dolaska Krisa Silve u tabor crno-belih, španski trener je bio izričit.

„Trenutno imam ove igrače na raspolaganju. Glasine su samo glasine, a moj posao je da razmišljam isključivo o sastavu koji imamo u svlačionici.”

Partizan u novembru ima znatno povoljniji raspored u odnosu na pakleni oktobar i čak devet gostovanja, što po mišljenju Penjaroje pruža neophodan prostor za napredak i podizanje forme.

„Naravno da je bolje što smo u Beogradu. To nam mnogo znači, lakše organizujemo treninge, odmaramo se i spremamo mečeve. U oktobru smo odigrali devet utakmica na strani, a u novembru je situacija suprotna. Za nas je ključno što imamo vremena da bolje pripremimo naredne okršaje.”

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Nakon velikih muka sa realizacijom van linije 6,75 na samom startu sezone, Partizan je u poslednjim mečevima podigao procente šuta za tri poena na vrhunski nivo.

„Nije bilo normalno da šutiramo sa onakvim procentima iz uvodnih mečeva. Imamo nove igrače poput Mura i Frenksa, uz Vanju Marinkovića, koji su izuzetni šuteri. Popravili smo te procente, ali moramo nastaviti u tom pravcu i biti znatno koncentrisaniji u odbrani.”

Na pitanje novinara da li protiv Baskonije planira bržu igru ili striktnu kontrolu tempa, Penjaroja je potcrtao izuzetno jasnim stavom.

„Najvažnije je da pobedimo. Ako mi bude potreban igrač koji će odigrati 40 minuta, igraće 40 minuta. Ovo nije trenutak za kalkulacije oko minutaže, to verovatno nije idealno, ali jedino što je sutra bitno jeste pobeda”, poručio je Đoan Penjaroja pred evropski megdan u Beogradskoj areni.