Perasović pred Partizan Mozzart Bet: Imaju sjajnog Karlika, oko njega se sve vrti
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 13:07
"Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost, osim da preuzimamo u odbrani"
Nastavlja se Evroliga, a u 11. rundi Partizan Mozzart Bet sutra od 20.45 dočekuje Baskoniju. Ekipa iz Vitorije zakucana je za dno elitnog karavana, međutim, ovo ne sme da zavara crno-bele koji imaju imperativ pobede.
Trener Baskonije Velimir Persaović neko je ko i te kako ima istoriju u okršajima sa Partizanom, a pred put u Beograd pričao je o predstojećoj utakmici.
"Radi seo ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povređenih igrača i da su aktivni na tržištu. Poseduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džons i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to", bile su uvodne reči iskusnog stručnjaka.
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Persović je istakao šta je još bitno, ukoliko njegova ekipa želi da ostvari trijumf.
"Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost, osim da preuzimamo u odbrani. Tada nastaje veliki problem u reketu, što nam se dogodilo protiv Ljeide i što imamo na skoro svakoj utakmici. Sada smo sa Kurucom malo viši i možemo bolje da se nosimo sa tim".
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Nekadašnji igrač crno-belih imao je sitnih problema sa povredom, ali će biti na raspolaganju Perasoviću na sutrašnjoj utakmici.
"Kuruc se jeste vratio, ali Bau nije trenirao zbog udarca koji je dobio u Ljeidi. Očekujemo još neka pojačanja, ali neće biti tu za sutra. Kuruc je imao malu rupturu. Nisam siguran kako se to tačno zove, ali je oporavak trajao nešto duže od očekivanog. Trenirao je i videćemo. Ako bude mogao da pomogne, bilo bi to od velike važnosti. Sa igračima koje imamo, pogotovo kada je reč o onim na unutrašnjim pozicijama, sve je dosta komplikovano. Situacija je još teža jer naši krilni igrači povremeno igraju na mestima četvorke i petice, što je naročito u Evroligi nemoguće".
Pričao je Perasović i o mladom i supertalentovanom Stefanu Joksimoviću.
"Veoma, veoma talentovan igrač. Mislim da su svi svesni da je reč o budućem NBA igraču. On je i dalje dete i nekad izgleda kao da je upravo izašao iz škole, a ne iz profesionalne košarke. Ipak, radi se o nekom ko ima ogroman talenat i brzo uči, što je najvažnije. Za mene je suština talenta da brzo učiš", rekao je hrvatski stručnjak.