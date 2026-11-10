Perasović pred Partizan Mozzart Bet: Imaju sjajnog Karlika, oko njega se sve vrti

Persović je istakao šta je još bitno, ukoliko njegova ekipa želi da ostvari trijumf.

"Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost, osim da preuzimamo u odbrani. Tada nastaje veliki problem u reketu, što nam se dogodilo protiv Ljeide i što imamo na skoro svakoj utakmici. Sada smo sa Kurucom malo viši i možemo bolje da se nosimo sa tim".

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Nekadašnji igrač crno-belih imao je sitnih problema sa povredom, ali će biti na raspolaganju Perasoviću na sutrašnjoj utakmici.

"Kuruc se jeste vratio, ali Bau nije trenirao zbog udarca koji je dobio u Ljeidi. Očekujemo još neka pojačanja, ali neće biti tu za sutra. Kuruc je imao malu rupturu. Nisam siguran kako se to tačno zove, ali je oporavak trajao nešto duže od očekivanog. Trenirao je i videćemo. Ako bude mogao da pomogne, bilo bi to od velike važnosti. Sa igračima koje imamo, pogotovo kada je reč o onim na unutrašnjim pozicijama, sve je dosta komplikovano. Situacija je još teža jer naši krilni igrači povremeno igraju na mestima četvorke i petice, što je naročito u Evroligi nemoguće".