Miljenović uspešno operisan, ostali igrači Zvezde "u pogonu"
Vreme čitanja: 1min | uto. 10.11.26. | 13:16
Povremeni reprezentativac Srbije i bek crveno-belih Stefan Miljenović imao je uspešnu hiruršku intervenciju na skočnom zglobu
Kako je zvanično saopštio klub sa Malog Kalemegdana, prvotimac crveno-belih Stefan Miljenović uspešno je podvrgnut artroskopskoj operaciji skočnog zgloba. On je na ovaj korak morao da se odluči kako bi sanirao povredu koja ga muči još od prošlog leta.
Kako se navodi, Miljenović je već startovao sa procesom oporavka i rehabilitacije, a iz kluba su poručili da će blagovremeno obaveštavati javnost o njegovom povratku na parket i poželeli mu brz i uspešan oporavak.
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Poslednji meč ove sezone, pre povrede, Stefan je odigrao protiv Budućnosti u trećem kolu ABA lige 10. oktobra i učestvovao u pobedi sa dva poena, dva skoka i jednom asistencijom, dok je poslednji nastup u Evroligi imao u pobedi nad Efesom u trećem kolu prvog dana oktobra.
Ipak, za trenera Ibona Navara stižu i ohrabrujuće vesti – svi ostali prvotimci KK Crvena zvezda potpuno su zdravi i nalaze se u punom pogonu, spremni za predstojeće izazove i izuzetno zahtevan period koji je pred ekipom i još tri vezana gostovanja u Evroligi (Madrid, Milano i Barselona).