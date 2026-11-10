Miljenović uspešno operisan, ostali igrači Zvezde "u pogonu"

Kako je zvanično saopštio klub sa Malog Kalemegdana, prvotimac crveno-belih Stefan Miljenović uspešno je podvrgnut artroskopskoj operaciji skočnog zgloba. On je na ovaj korak morao da se odluči kako bi sanirao povredu koja ga muči još od prošlog leta.

Kako se navodi, Miljenović je već startovao sa procesom oporavka i rehabilitacije, a iz kluba su poručili da će blagovremeno obaveštavati javnost o njegovom povratku na parket i poželeli mu brz i uspešan oporavak.