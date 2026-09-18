Počelo je! Opet proradio gen MVP Furnijea, kakav "Džej Ar Smit" trenutak Brekstona Kija

Dojučerašnje krilo Valensije je prošlo put od potencijalnog heroja, do tragičara susreta. Sećate se čuvenog momenta koji je Džej Ar Smit imao u prvoj utakmici NBA finala između Klivlenda i Golden Stejta. Pri rezultatu 107:107 na 4,7 sekundi pre kraja utakmice, Džordž Hil je promašio slobodno bacanje za vođstvo Kavsa i Smit je uspeo da uhvati loptu u napadu, ali je umesto da šutira ili doda loptu potpuno otvorenom Lebronu Džejmsu, počeo da je dribla ka centru terena, misleći da njegov tim već vodi. Vreme je isteklo, utakmica je otišla u produžetke u kojima je Klivlend izgubio. Nešto slično napravio je Brekston Ki u poslednjim sekundama utakmice. Očigledno nije bio svestan koliko je vremena ostalo, jer je Tejlen Horton Taker probao iz teške pozicije da izvuče koš o tablu za produžetak. Promašio je nakon što je lopta igrala na obruču, na skoku se našao Ki koji je nakon skoka imao mogućnost da uputi šut sa ivice reketa i proba da donese dodatnih pet minuta. Umesto toga, on je poslao loptu saigračima koji su bili na devet-deset metara od koša i vreme je isteklo. Šarunas Jasikevičijus je celu situaciju ispratio vidno u šoku, raširenih ruku i očigledno mu nije bilo jasno šta je to njegov igrač uradio...

Brekston Ki i Tajrik Džons (©Reuters)

Mimo te, krajnje početničke greške, Brekston Ki je odigrao vrhunski meč. Pre svega je maltene sam vukao odbranu Fenerbahčea, za 22 minuta imao je 17 poena uz perfektnih 5/5 iz igre, uz još svih šest realizovanih slobodnih bacanja. Na sve to upisao je šest skokova, čak pet ukradenih lopti, pa još dva skoka i blokadu za indeks 31! I opet, kada je trebalo da reši pobednika, očigledno ga je uhvatila nervoza zbog koje je dekoncentrisano reagovao i svoj tim odveo u poraz.

Kako bilo, prva zvanična utakmica sezone, a već drama kakva bi bez problema mogla da se spakuje u neku aprilsku ili majsku evroligašku noć. Fenerbahče je u Abu Dabiju dugo držao utakmicu u svojim rukama, u dva navrata imao 11 poena prednosti, devet razlike pred poslednjih deset minuta, ali Olimpijakos nije odustao. Tim Jorgosa Barcokasa potpuno je promenio tok meča u četvrtoj četvrtini, nošen na krilima Evana Furnijea koji je ubacio osam od svojih 19 poena (5/11 iz igre, 1/5 za tri, 8/8 slobodna bacanja) baš u zaključnih deset minuta i kumovao pobedi. Jeste imao četiri izgubljene lopte, ali je to dobrim delom nadoknadio sa tri ukradena poseda, te dve asistencije i jednim skokom. Naposletku, pokazao je klasu jer je njegov šut sa oko šest metara rešio utakmicu.

Fenerbahče je tokom većeg dela utakmice uspevao da nametne ritam, pronalazio poene spolja i čak nakon prvog poluvremena šutirao vrhunskih 8/11 sa distance, koristio i veliki broj grešaka rivala. Pirejci su meč završili sa čak 18 izgubljenih lopti, ali su u trenucima kada se odlučivalo pronašli ono što im je nedostajalo tokom dobrog dela susreta, pre svega čvrstinu u odbrani i više igrača spremnih da preuzmu odgovornost.

Fener je već u završnici prve četvrtine počeo da uspostavlja kontrolu. Olimpijakos je preko Tajlera Dorsija i Tajsona Vorda imao dobrih trenutaka i prednost 14:10, ali je turski tim odgovorio serijom i prvu deonicu završio sa 25:20.

Problemi za Barcokasovu ekipu postali su još ozbiljniji početkom druge četvrtine. Greške su se nizale, Fenerbahče ih je kažnjavao, a posle novih pogodaka sa distance otišao je na 35:24. Bez Nikole Milutinova, koji nije bio u sastavu zbog problema sa tetivom, Olimpijakos je morao da traži drugačija rešenja pod košem, ali i način da uopšte ostane u utakmici.

Žan Montero i Tejlen Horton Taker (©Reuters)

Sjajan posao je u tom segmentu odradio kroz ceo meč Donta Hol. Bio je sveprisutna figura u oba reketa i meč završio sa po 12 poena i skokova, mada je nedostajalo da nešto više pruži tek oporavljeni Tajrik Džons. Tada su se pojavili Embaje Endijaje i Žan Montero i Olimpijakos je spustio razliku na 31:35, Fener je potom ponovo pobegao, ovoga puta na 43:33, ali je Furnije preuzeo inicijativu u završnici poluvremena. Francuz je pogodio nekoliko važnih šuteva, Pirejci podigli agresivnost i za samo nekoliko minuta istopili gotovo kompletan zaostatak, pa je na velikom odmoru bilo 45:43 za istanbulski sastav.

Ni taj povratak, međutim, nije bio dovoljan da potpuno promeni utakmicu. Olimpijakos je u trećoj četvrtini konačno stigao rivala, a trojkom Dorsija i poenima Hola poveo 58:55. Američki centar bio je jedan od najstabilnijih igrača grčkog tima i već tada je stigao do dabl-dabla, ali je odgovor Fenera bio brz. Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa napravila je seriju 6:0, ponovo preuzela prednost, a potom preko Tejlena Horton Takera, Brekstona Kija i Trenta Foresta ponovo došla do dvocifrene razlike, da bi pred poslednjih deset minuta bilo 78:69 za Fenerbahče.

No, ni to nije bilo dovoljno za mirniji završetak i onda je utakmica počela ispočetka. Furnije je otvorio poslednju deonicu košem, a pravi signal za povratak dao je Endijaje trojkom za 76:81. Odmah potom pogodio je i Kori Džozef, koji je u završnici preuzeo ogromnu odgovornost. Kanađanin je sa linije penala poravnao na 81:81, a Olimpijakos je prvi put posle dugo vremena izgledao kao ekipa koja kontroliše utakmicu, a ne ona koja pokušava da je sustigne.

Endijaje je pogodio i za 85:83, Ki odgovorio, a onda je Džozef pogodio trojku za 88:85. Montero je posle ukradene lopte i tranzicije podigao na 90:85 i delovalo je da su Pirejci napravili odlučujući korak. Fener ipak nije bio gotov. Šilds je ubacio veliku trojku, Ki dva slobodna bacanja i rezultat je ponovo bio izjednačen – 90:90.

Bio je to signal da lopta ode u prave ruke, ključeve utakmice preuzeo je Evan Furnije. I to je bio kraj.

Žan Montero je takođe bio vrlo dobar u svom prvom takmičarskom nastupu za novi klub. Ubacio je 13 poena za manje od 22 minuta, uz tri asistencije. Kori Džozef dodao je 10 poena i takođe tri proigravanja. Kod Fenera Ševon Šilds je blistao sa 18 poena (7/12 iz igre, 4/7 za tri), Markus Bingam je imao 10, a Horton Taker osam poena (2/7 iz igre, 2/4 za tri).

Finale je u subotu od 19 časova po srednjoevropskom vremenu, a pre toga čekamo pobednika susreta Dubai - Real Madrid. Poraženi će od 16 časova igrati meč za treće mesto sa Fenerbahčeom.