Feđa Dudić o OFK Beogradu: Ne volim kad protivnik promeni trenera pred našu utakmicu

“ Naravno da u dobrom raspoloženju dočekujemo ovu utakmicu. Moram reći da mi je izuzetno drago što igramo na Karaburmi. Stalno sam pritiskao ljude u klubu pitanjem: ’Gde igramo, gde igramo?’ i jedva sam čekao potvrdu da igramo tamo, a ne u Pazovi. Video sam i da je ulaz besplatan, što me dodatno raduje. Zaista volim kada igramo pred punim tribinama, bez obzira da li su to naši ili protivnički navijači – najvažnije je da ljudi dolaze na fudbal. Očekujem veliki broj gledalaca, kako iz Beograda, tako i naših. Mislim da su momci to zaslužili, posebno zbog činjenice da nemamo pravo na navijače na našim domaćim utakmicama. Zato pozivam Kragujevčane da dođu u što većem broju. Termin je idealan – 19 časova, lepo vreme, utakmica se završava do devet i stiže se na vreme nazad u Kragujevac. Nadam se, ako Bog da, da će se kući vratiti zadovoljni. Iako je neuobičajeno da se navijači ovako pozivaju na gostovanja, ja ih srcem pozivam da budu naša velika podrška sutra .”

A, ona će biti prva u sezoni koju će OFK Beograd odigrati kao istinski, a ne nominalni domaćin, na svojoj Karaburmi, nakon renoviranja terena

U onoj prvoj sezoni po povratku OFK Beograda u elitu, Radnički je dobio oba meča u osnovnom delu prvenstva, ali nakon toga na tri uzastopne utakmice nije postigao ni gol protiv Romantičara.

“OFK Beograd po svom individualnom kvalitetu sigurno ima mnogo bolji tim nego što to pokazuje trenutno stanje na tabeli. Očekujem zaista dobru utakmicu. Oni su trenutno pod većim pritiskom, pod moranjem, jer im bodovi mnogo znače u donjem delu tabele. Mi, s druge strane, želimo da nastavimo niz bez poraza i tako ćemo se i postaviti. Naš sistem i naš stil igre neće se menjati bez obzira ko je preko puta, uz sav respekt prema protivniku.”

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Na kraju i zdravstveni raport, koji je pogoršala povreda kapitena Slobodana Simovića, ali i popravio oporavak Mića Kuzmanovića:

“Simović će propustiti ovu utakmicu i biće odsutan tri do četiri sedmice. Nadamo se da će biti spreman za prvo kolo posle reprezentativne pauze, a ako ne tada, onda sigurno za naredno. Kuzmanović se vraća u konkurenciju za tim nakon što je sanirao povredu zgloba koju je zaradio u Šapcu. Miletić je u završnom procesu oporavka i očekujem da se posle pauze priključi ekipnim treninzima. Gomez je trenirao punim intenzitetom celu sedmicu. Počeli smo da ga spremamo i njemu će reprezentativna pauza i mini-pripreme koje planiramo izuzetno dobro doći da uđe u pravi ritam”, zaključio je Feđa Dudić uoči duela koji će u subotu od 19 sati (TV Arena sport 10) suditi Milan Mitić iz Leskovca.

MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO

Subota

17.00 (1.42) Novi Pazar (4.50) Zemun (7.75) MR

17.00 (1.70) Vojvodina (3.70) IMT (5.10) MR

19.00 (3.00) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnički Kragujevac (2.35) MR

19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR

Nedelja

17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama