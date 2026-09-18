Siloviti Bruno Fernando: Indeks 35 za gaženje Zenita
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 18:08
Bivši centar Partizan Mozzart Beta dominirao na VTB Superkupu
Došao je Efes da bude gost na VTB Superkupu i nije uspeo da se plasira u finale, ali je zato u meču za treće mesto deklasirao Zenit iz Sankt Peterburga. Nisu imali milosti prema ruskoj ekipi, koju su ubedljivo savladali 100:76. Tako su osvojili treće mesto na ovom turniru.
Nikakvo rešenje nije imao Zenit za Bruna Fernanda, pošto je reprezentativac Angole dominirao tokom čitavog meča. Ništa mu nisu mogli, što govori i činjenica da je imao indeks korisnosti 35!
Izabrane vesti
Doskorašnji centar Partizan Mozzart Beta je ovog leta prešao u redove turskog velikana i može se slobodno reći da je najbolji igrač tokom celog pripremnog perioda. To je pokazao i sada protiv Zenita, koji je sam na svoju ruku razbio. Kao što je rečeno, imao je indeks korisnosti 35, a do njega je došao tako što je upisao 19 poena (7/8 za dva, 5/5 slobodna bacanja), osam skokova, asistenciju i blokadu, uz sedam iznuđenih faulova. Apsolutna dominacija.
Pratili su ga Majk Džejms sa 13 poena, pet skokova i tri asistencije, Džordan Lojd sa 12 poena, Dario Šarić takođe sa 12 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, Kai Džons sa 11 poena, osam skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i tri blokade, kao i Metju Strazel sa deset poena. Svi su se upisali u listu strelaca osim Erkana Jilmaza, koji je igrao tek četiri minuta.
U ekipi Zenita istakli su se Ike Iroegbu sa 17, Andrej Martjuk sa 15 i Aleksander Ščerbenjev sa 11 poena.
Za titulu igraju CSKA iz Moskve i Lokomotiva Kubanj od 19.00.