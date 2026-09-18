Siloviti Bruno Fernando: Indeks 35 za gaženje Zenita

Doskorašnji centar Partizan Mozzart Beta je ovog leta prešao u redove turskog velikana i može se slobodno reći da je najbolji igrač tokom celog pripremnog perioda. To je pokazao i sada protiv Zenita, koji je sam na svoju ruku razbio. Kao što je rečeno, imao je indeks korisnosti 35, a do njega je došao tako što je upisao 19 poena (7/8 za dva, 5/5 slobodna bacanja), osam skokova, asistenciju i blokadu, uz sedam iznuđenih faulova. Apsolutna dominacija.

Pratili su ga Majk Džejms sa 13 poena, pet skokova i tri asistencije, Džordan Lojd sa 12 poena, Dario Šarić takođe sa 12 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, Kai Džons sa 11 poena, osam skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i tri blokade, kao i Metju Strazel sa deset poena. Svi su se upisali u listu strelaca osim Erkana Jilmaza, koji je igrao tek četiri minuta.

U ekipi Zenita istakli su se Ike Iroegbu sa 17, Andrej Martjuk sa 15 i Aleksander Ščerbenjev sa 11 poena.

Za titulu igraju CSKA iz Moskve i Lokomotiva Kubanj od 19.00.