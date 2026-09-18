PAOK sa zvukom sirene bacio Partizan Mozzart Bet na kolena

Sam početak utakmice izgledao je veoma problematično jer je Džedi Osman delovao nezaustavljivo. Ubacio je 15 poena u prvoj deonici i izgledao kao da će meč okončati sa 40. Imao je tim iz Soluna solidnu prednost u prvom kvartalu, sve dok se Partizan nije rastrčao. Crno-beli iz Beograda su eksplodirali u drugoj deonici i pokazali kako mogu da izgledaju u najboljem mogućem scenariju. Luka Vildoza je pronalazio sve na terenu, Nikola Tanasković je savršeno čitao svaku situaciju, dok je Kevarijus Hejs gospodario u skoku.

Što se tiče statistike, Džedi Osman je imao 27 poena (7/12 iz igre, 1/5 za tri), uz šest skokova i četiri asistencije, dok je heroj Markus Foster stao na 25 u pobedničkoj ekipi i to uz impozantnih sedam trojki iz deset pokušaja! Partizan Mozzart Bet je sa druge strane imao nekoliko raspoloženih igrača, prednjačio je Kevarijus Hejs sa 18 poena, Nikola Tanasković je dodao 16, Karlik Džons 14, ali sve ovo na kraju nije nagrađeno pobedom.

Sve to je doprinelo da Partizan ubaci čak 54 poena na poluvremenu. Imali su izabranici Đoana Penjaroje i dvocifrenu prednost, ali ono što je takođe veoma uočljivo jeste da je sve nekako bilo kratkog daha. Koliko je brzo Partizan stigao do velike prednosti, toliko brzo ju je izgubio. Za svega nekoliko minuta treće deonice, PAOK je preokrenuo i došao do sedam poena prednosti, jer je Nik Kalates sjajno dirigovao, a Osman nastavio da pogađa i teroriše krila Partizana.

Zbog svega navedenog, početkom odlučujuće deonice na semaforu je stajalo 79:75. Bio je to znak da loptu u ruke uzme Kajl Olman. Amerikanac koji je stigao iz Evrokupa u pojedinim minutima je pokazao da može da donese nešto izuzetno pozitivno i odigrao je dve odlične odbrane, a potom pogodio šut za tri poena uz dodatno slobodno bacanje. Doneo je izjednačenje, a ubrzo i preokret na četiri minuta pre kraja utakmice.

Do samog finiša igralo se koš za koš. Sjajne asistencije delio je već pomenuti Olman, ali najbolniji trenutak bio je koš Kalatesa sa preko osam metara uz zvuk sirene. Čak je i to Partizan uspeo da preživi u dramatičnoj završnici, sve je išlo ka činjenici da će crno-beli pobediti, ali uprkos dva poena prednosti u poslednjih 20 sekundi i napadu. Izabranici Đoana Penjaroje su prvo loše odigrali napad, a onda katastrofalno odbranu jer je u uglu sam ostao Foster posle ofanzivnog skoka, imao je vremena da se namesti i pogodi sa zvukom sirene.

Sledeći meč Partizan Mozzart Bet igra već u subotu od 16 časova, kada će protivnik biti poraženi iz duela Panatinaikos - Burg.

TURNIR PAVLOS JANAKOPULOS

PAOK - PARTIZAN MOZZART BET 100:99 (26:30, 26:24, 27:20, 21:25)

Dvorana: OAKA arena

Sudije: Boris Rižik, Saulius Racis, Čan Mavišu.

PAOK: Mitru Long 12, Osman 27, Aleksandare 8, Hugaz 8, Omoruji, Hadžins 4, Kaklamanakis, Foster 25 (7/10 za tri), Persidis, Mor 10, Kalates 6, Bazinas.

Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Džons 14, 5 as, Vildoza 5, 6as, Tompson 13, Nakić, Tansković 16, Stivens 4, Hejs 18, Lakić, Džekiri 6, Vilis 7, Pajola 7.