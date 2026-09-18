Prvi Zidanov spisak: Petorica novajlija, Benzema i Kante se ne vraćaju

Za početak, ko su novi igrači na spisku Francuske? Odlučio se popularni Zizu da pozove Žeremija Žakea iz Liverpula, Endija Dijufa iz Intera, Lukaša Da Kunju iz Koma, Estebana Lepola iz Rena, kao i Giljema Restea iz Tuluza. To su nova imena u reprezentaciji, a ono što je još jasno tokom objave prvog spiska jeste da će Kilijan Embape ostati kapiten nacionalnog tima.

Objasnio je Zizu sve što je javnost zanimalo o prvom spisku.

"Naravno, mnogo sam razmišljao, vršio razne procene jer imate igrače koji su se tek vratili sa Svetskog prvenstva. Tu su povrede, minutaža, sve sam to uzeo u obzir. Ovo je prvi izbor igrača i prvi trening-kamp, a ideje su bile prilično jasne. Možda jedan ili dvojica igrača namerno nisu tu, zbog nedostatka minutaže ili manjih povreda, ali od mog imenovanja 28. jula bilo je mnogo posla", započeo je.

Zašto je izabrao baš ove igrače?

"Imao sam prošireni spisak. I stručni štab je proširen, ali kada je reč o spisku igrača, želeo sam da izaberem ovih 20 igrača u polju i tri golmana. Imamo četiri utakmice, tako da je moglo da bude 22 ili 23 igrača. Odlučio sam da uzmem 20, ali biće sve u redu. Nema pauze, već želim kontinuitet, uz neke druge ideje koje želim da prenesem igračima".

Četiri utakmice u 15 dana...

"Ovo okupljanje je dobro jer ćemo biti zajedno 15 dana i odigrati četiri utakmice. Igraćemo na svaka tri dana, tako da će svi biti uključeni. To je najvažnije. Videćete moju viziju fudbala. Mene pokreće sama igra, uvek ćemo imati ravnotežu u ekipi — ta reč je možda pomalo i teška, ali ona mora da postoji. Ipak, želim da vidim ovu ekipu kako igra. Imamo igrače za to, za moju ideju".

Nema Orelijana Čuamenija, koji od 2021. godine ima 50 nastupa za reprezentaciju.

"Čuameni je bio povređen dva meseca. Da bi se oporavio skroz, treba da ostane u Madridu. Imamo četiri važna meča, a on nek se oporavlja".

Neće biti ni Engoloa Kantea.

"To je izbor, ali verujem da postoje igrači koji mogu da unaprede ovu ekipu. To nema nikakve veze sa njegovim kvalitetima; on je izvanredan igrač za reprezentaciju Francuske i čestitam mu na svemu što je uradio. Ali ovo je moj prvi trening-kamp, Engolo ima 35 godina... Doneo sam drugačije odluke".

Neće se vraćati Karim Benzema, to je sigurno.

"Proveo sam sa Karimom sjajne godine u Madridu. Isto je kao kod Kantea, divim mu se i sve što je uradio u karijeri, ali danas su mi potrebni mlađi igrači", zaključio je.

Spisak Francuske za predstojeće mečeve:

Golmani: Majk Menjon (Milan), Gijom Rest (Tuluz), Robin Riser (Lens)

Odbrana: Endi Dijuf (Inter), Žeremi Žake (Liverpul), Pjer Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Žil Kunde (Barselona), Maksens Lakroa (Čelsi), Adrijen Trifer (Bornmut), Dajo Upamekano (Bajern Minhen)

Vezni red: Eduardo Kamavinga (Real Madrid), Rajan Šerki (Mančester siti), Luka da Kunja (Komo), Manu Kone (Roma), Adrijen Rabio (Milan), Voren Zair Emeri (PSŽ)

Napad: Bredli Barkola (Liverpul), Usman Dembele (PSŽ), Dezire Due (PSŽ), Esteban Lepol (Ren), Kilijan Embape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen)