Mančini zakuvao spisak od 34 igrača: Sveža Italija sa devet novih lica

Na papiru na kojem je Roberto Mančini napisao prvi spisak reprezentacije Italije po povratku na klupu četvorostrukog prvaka sveta, nalazi se čak 34 fudbalera. Hoće očigledno iskusni 61-godišnji stručnjak da nešto zakuva, da napravi nešto novo u Italiji, koja od kada je osvojila Evropsko prvenstvo, ne može da se sastavi. Niti igde učestvuju, niti deluju kao ozbiljna reprezentacija, pa je vreme da se vrate u sam krem evropskog fudbala.

Da li baš imaju municije za to, videće se na terenu u mečevima Lige nacija, gde će Italijani odmeriti snage sa Belgijom, Francuskom i dva puta sa Turskom. Nisu laki mečevi i nema tu prostora previše za vrdanje, tako da će Mančini morati dobro da namesti i našteluje ekipu. A s obzirom koliko je igrača pozvao, imaće sa čim da radi.