Mančini zakuvao spisak od 34 igrača: Sveža Italija sa devet novih lica
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 19:19
Prvi spisak povratnika na klupu reprezentacije, izuzetno zanimljiv
Na papiru na kojem je Roberto Mančini napisao prvi spisak reprezentacije Italije po povratku na klupu četvorostrukog prvaka sveta, nalazi se čak 34 fudbalera. Hoće očigledno iskusni 61-godišnji stručnjak da nešto zakuva, da napravi nešto novo u Italiji, koja od kada je osvojila Evropsko prvenstvo, ne može da se sastavi. Niti igde učestvuju, niti deluju kao ozbiljna reprezentacija, pa je vreme da se vrate u sam krem evropskog fudbala.
Da li baš imaju municije za to, videće se na terenu u mečevima Lige nacija, gde će Italijani odmeriti snage sa Belgijom, Francuskom i dva puta sa Turskom. Nisu laki mečevi i nema tu prostora previše za vrdanje, tako da će Mančini morati dobro da namesti i našteluje ekipu. A s obzirom koliko je igrača pozvao, imaće sa čim da radi.
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Do sada za Italiju nisu igrali, a evo prilike kod Mančinija da ugrabe neki minut ili makar da osete kako je to nositi dres reprezentacije i biti deo nacionalnog tima. Odlučio je da malo promeša i pozove devetoricu novih igrača. U pitanju su golman Bolonje Mateo Pesina, Danijele Giljardi iz Rome, Majkl Kajode iz Brentforda, Edi Kuadio iz Monce, Alesandro Romano iz Kaljarija, Isa Dumbija, talentovani fudbaler iz lisabonskog Sportinga, Sebastijano Espozito napadač Sasuola, ofanzivac Napolija Antonio Vergara i zanimljivo, napadač iz Nirnberga, Mohamed Ali Zoma.
Posle prijateljskih utakmica u junu, vraćaju se i Onest Ahanor iz Kristal Palasa, kao i Samjuel Inasio iz Borusije Dortmund, koji su igrali protiv Luksemburga i Grčke tada. Povratak u reprezentaciju je rezervisan i za Nikola Fađolija i Nikolasa Zaniola, koji nisu igrali dve godine, dok posle pet godina se vraća i iskusni Rolando Mandragora.
Kompletan spisak Roberta Mančinija:
Golmani: Marko Karnezeki (Atalanta), Đanluiđi Donaruma (Mančester siti), Masimo Pesina (Bolonja), Giljermo Vikario (Juventus)
Odbrana: Onest Ahanor (Kristal Palas), Alesandro Bastoni (Inter), Rikardo Kalafjori (Arsenal), Dijego Kopola (Pariz), Đovani di Lorenco (Napoli), Federiko Dimarko (Inter), Danijele Đilardi (Roma), Majkl Kajode (Brentford), Edi Kvadijo (Monca), Đanluka Mančini (Roma), Đorđo Skalvini (Atalanta)
Vezni red: Nikolo Barela (Inter), Brajan Kristante (Roma), Isa Dumbija (Sporting Lisabon), Nikolo Fađoli (Fjorentina), Davide Fratezi (Lacio), Rolando Mandragora (Torino), Alesandro Romano (Kaljari), Sandro Tonali (Totenhem)
Napad: Nikolo Kambijagi (Bolonja), Frančesko Pio Espozito (Inter), Sebastijano Espozito (Sasuolo), Samuele Inasio (Borusija Dortmund), Mojze Kin (Komo), Danijel Maldini (Kaljari), Đakomo Raspadori (Atalanta), Đanluka Skamaka (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nikolo Zaniolo (Udineze), Mohamed Ali Zoma (Nirnberg)