Puklo je! Cibona nije otputovala na otvaranje, sudbina ABA lige neizvesna

Razlog je poznat: sudije su tražile veće honorare – ne samo to – a rukovodstvo ABA lige je procenilo da je to ultimatum na koji ne može da pristane. Raspisalo je konkurs za nove arbitre, javili su se ljudi sa različitih krajeva sveta i klubovi su bili uvereni da će sve proći kako treba. Međutim, onda su i nove sudije, neki iz košarkašk egzotičnih zemalja poput Kolumbije, Estonije ili Norveške, počele da odustaju – ABA liga tvrdi nakon mejla starih – i prvo kolo je sada pod velikim znakom pitanja.

Moglo je i da se nasluti, jer je jasno da se i ABA liga podelila. Pet njenih klubova (Crvena zvezda, FMP, Mega, Krka i Zadar), tražili su od onih koji vode ligu (Partizan Mozzart Bet, Budućnost, Cedevita Olimpija) da pojasne situaciju, optuživalo ih da su izgubili kontrolu nad takmičenjem…

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Na kraju, rešenje se po svemu sudeći nije pronašlo na vreme. Barem što se tiče ove prve utakmice. A, šta će biti sa narednim? To niko još ne zna. Drugu utakmicu prvog dana trebalo je da igraju Zadar i Bosna.

No, ovde nije samo prvo kolo u pitanju, jer ako se spor ne reši brzo pitanje je šta će biti i sa drugim, trećim, četvrtim… U već pretrpanom kalendaru svakako će biti teško pronaći nove termine za utakmice.

Podsetimo, grupa od 63 sudija ABA lige tražila je da se bruto naknada poveća na 1.200 evra po utakmici, do 2.000 evra za finale, a sezonski bonusi na 5.000. Zahtevano je i puno zdravstveno osiguranje, naknadu za slučaj povreda… ABA je procenila da je to “ucena” i sve je otišlo dođavola. Videćemo da li i budućnost regionalne košarke.