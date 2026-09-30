Predsednik veruje Alimpijeviću: Ne mešam ti se u posao, dovešću koga god želiš

Jedan od njih je Serdar Adali, prvi čovek Bešiktaša. Od ranije je poznato da im je budžet za plate igrača oko 10.000.000 evra, dok su ukupni troškovi duplo veći. Nije bezazleno, pogotovo za ekipu koja je proteklih sezona igrala u Evrokupu i nije uspela da ga osvoji jer je zaustavljena u finalu prošle sezone, kada je Burg bio bolji od turskog predstavnika.

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

I pored poraza u finalu, dobili su poziv od Evrolige i sada su spremni da se pokažu na najvećoj pozornici.

"Po mom mišljenju, nemaju loš sastav, samo im je potrebno malo vremena. Svidela mi se ekipa u poslednjoj utakmici. Izgubila je, ali mi se dopala. Gledaćemo košarkaški tim kakav želimo. Imam poverenja u trenera i ekipu. Verujem da će postati dobar tim kada odigraju nekoliko utakmica zajedno", rekao je predsednik Bešiktaša Serdar Adali za "Anadolu agenciju".

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Alimpijević je imao odrešene ruke u sastavljanju ekipe.

"Napravili smo potpuno novu ekipu. Na parketu su jedan ili dvojica igrača iz prošle sezone, a nekada nema nijednog. Potrebno je vreme da postanete tim. To je posao trenera. Dušan je izuzetno uspešan u tom segmentu. Dušanu sam odmah rekao da ću mu dovesti koga god hoće od igrača. Rekao sam mu: Neću se mešati u tvoj posao, dovešću ti koga god želiš", jasan je prvi čovek kluba.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

Fenerbahče - Bajern 100:76

/Horton Taker 19 - Vašington 20/

Crvena zvezda - Hapoel 80:81

/Batler 19 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85

/Gudurić 14 - Dijara 15/

Valensija - Baskonija 111:88

/Bruks 14 - Sedekerskis 16/

Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92

/Hifi 15 - Džons 20/

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama